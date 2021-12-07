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    На Чернігівщині оголошено жалобу за загиблими у масштабній ДТП

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    У ДТП в Чернігівській області загинуло 13 людей&nbsp; - На Чернігівщині оголошено жалобу за загиблими у масштабній ДТП
    У ДТП в Чернігівській області загинуло 13 людей 
    фото: ДСНС України

    У пам’ять про загиблих будуть приспущені державні прапори на будівлях

    У Чернігівській області 8 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими у масштабній ДТП, що сталася сьогодні під селом Брусилів Кисельівської громади Чернігівського району. Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

    «Восьме грудня у Чернігівській області оголошено днем жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловим. Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА № 1080 від 7 грудня 2021 року», – йдеться у повідомленні.

    На згадку про загиблих на території області будуть приспущені державні прапори на будинках органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Крім того, перерахованим суб'єктам усіх форм власності рекомендовано скасувати розважальні заходи.

    Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

    Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11 осіб.

    Згодом стало відомо, що жертв уже 13.

    Прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині.

    Теги: трагедія ДТП Чернігівщина смерть аварія
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    На Чернігівщині оголошено жалобу за загиблими у масштабній ДТП