Жертв уже 13. Кількість загиблих у ДТП під Черніговом знову зросла

До ліквідації наслідків аварії з боку ДСНС залучено 30 осіб та 13 одиниць техніки

Кількість загиблих у ДТП за участі вантажівки та маршрутки, що сталася біля села Брусилів Чернігівської області, зросла до 13. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

«Внаслідок ДТП поблизу села Брусилів Чернігівської області, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, попередньо загинуло 13 осіб та шестеро людей травмовано», – йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків аварії з боку ДСНС залучено 30 осіб та 13 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11.

Також названо перші версії моторошної аварії під Черніговом з 11 загиблими (фото).

Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Нагадаємо, на днях на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.

До слова, на трасі Київ–Харків Hyundai протаранив автівку на розвороті (фото).

Також повідомлялося, що у Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео).