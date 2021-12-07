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    ДТП з маршруткою на Чернігівщині: кількість жертв зросла до 11

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    Під Черніговом&nbsp;маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою - ДТП з маршруткою на Чернігівщині: кількість жертв зросла до 11
    Під Черніговом маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою
    фото: ДСНС

    У Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП

    Кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Рятувальники оновили інформацію щодо ДТП. Зазначається, що через аварію загинули 11 осіб та вісім травмовано.

    Спочатку у ДСНС повідомляли про 10 жертв аварії.

    «7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – розповіли рятувальники.

    Зазначається, що для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та три одиниці техніки.

    Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

    Нагадаємо, на днях на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.

    До слова, на трасі Київ–Харків Hyundai протаранив автівку на розвороті (фото).

    Також повідомлялося, що у Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео).

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    Теги: ДТП ДСНС Чернігівщина смерть рятувальники
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    ДТП з маршруткою на Чернігівщині: кількість жертв зросла до 11