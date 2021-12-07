ДТП з маршруткою на Чернігівщині: кількість жертв зросла до 11
У Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП
Кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Рятувальники оновили інформацію щодо ДТП. Зазначається, що через аварію загинули 11 осіб та вісім травмовано.
Спочатку у ДСНС повідомляли про 10 жертв аварії.
«7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – розповіли рятувальники.
Зазначається, що для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та три одиниці техніки.
Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.
Нагадаємо, на днях на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.
До слова, на трасі Київ–Харків Hyundai протаранив автівку на розвороті (фото).
Також повідомлялося, що у Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео).