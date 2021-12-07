ДТП з маршруткою на Чернігівщині: кількість жертв зросла до 11

Під Черніговом маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою

У Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП

Кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники оновили інформацію щодо ДТП. Зазначається, що через аварію загинули 11 осіб та вісім травмовано.

Спочатку у ДСНС повідомляли про 10 жертв аварії.

«7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – розповіли рятувальники.

Зазначається, що для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та три одиниці техніки.

Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

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