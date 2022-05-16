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    Події в Україні

    Генштаб оновив втрати окупантів за час війни

    За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках - Генштаб оновив втрати окупантів за час війни
    За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках
    фото: Генштаб ЗСУ

    Українські сили ліквідували 27700 рашистів

    Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили з особового складу понад 27 700 військовослужбовців, а також 1228 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно складають:

    • особового складу – близько 27700 (+300) осіб ліквідовано,
    • танків – 1 228 (+8) од,
    • бойових броньованих машин – 2974 (+16) од,
    • артилерійських систем – 577 (+22) од,
    • РСЗВ – 195 (+0) од,
    • засоби ППО – 89 (+0) од,
    • літаків – 200 (+0) од,
    • вертольотів – 165 (+1) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),
    • крилаті ракети – 97 (+2),
    • Кораблі / катери – 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14) од,
    • спеціальна техніка – 42 (+0).

    За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

    Нагадаємо, російський офіцер зняв на відео серйозні втрати окупантів на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб оновив втрати окупантів за час війни