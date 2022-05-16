Генштаб оновив втрати окупантів за час війни

За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках

Українські сили ліквідували 27700 рашистів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили з особового складу понад 27 700 військовослужбовців, а також 1228 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно складають:

особового складу – близько 27700 (+300) осіб ліквідовано,

танків – 1 228 (+8) од,

бойових броньованих машин – 2974 (+16) од,

артилерійських систем – 577 (+22) од,

РСЗВ – 195 (+0) од,

засоби ППО – 89 (+0) од,

літаків – 200 (+0) од,

вертольотів – 165 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),

крилаті ракети – 97 (+2),

Кораблі / катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14) од,

спеціальна техніка – 42 (+0).

За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, російський офіцер зняв на відео серйозні втрати окупантів на Донбасі.