Генштаб оновив втрати окупантів за час війни
За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках
фото: Генштаб ЗСУ
Українські сили ліквідували 27700 рашистів
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили з особового складу понад 27 700 військовослужбовців, а також 1228 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно складають:
- особового складу – близько 27700 (+300) осіб ліквідовано,
- танків – 1 228 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 2974 (+16) од,
- артилерійських систем – 577 (+22) од,
- РСЗВ – 195 (+0) од,
- засоби ППО – 89 (+0) од,
- літаків – 200 (+0) од,
- вертольотів – 165 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),
- крилаті ракети – 97 (+2),
- Кораблі / катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14) од,
- спеціальна техніка – 42 (+0).
За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, російський офіцер зняв на відео серйозні втрати окупантів на Донбасі.