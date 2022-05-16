Кремль робить спроби уникнути військового розгрому

Триває 82-й день повномасштабної війни

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Главным приоритетом Кремля на внешней арене сегодня есть стремление резко затормозить или замедлить поставки оружия и военной техники в Украину. В контексте полномасштабной войны, развязанной Кремлём против Украины, это становится фактически решающим фактором для её конечных результатов. Почему, думаю, пояснять не надо...

Да, российские ударные группировки ещё гарцуют и рвуться замкнуть кольцо окружения вокруг Северодонецка и Лисичанска. Запорожская группировка всё ещё стремится пробиться к окраинам Запорожья, а российские генералы уже рисуют стрелочки прорывов к Одессе и Приднестровью.

Но уже всем понятно, что второй этап так называемой «специальной военной операции на Украине», бесславно просран Кремлём

Теперь, во весь свой рост перед ним замаячил следующий – третий этап (фаза) этой «операции» который по своим целям и задачам, будет разительно отличаться от всего того, что заявлялось Кремлём 24 февраля, в момент начала «похода денацификаторов».

В чём же состоит его главный смысл?

А состоит он в стремлении избежать военного поражения в Украине и как следствие – сохранить систему правления тесной группы товарищей получекистов-полубандитов в самой РФ. Ибо в противном случае, «переформатирование» самой России, т.е. падение нынешнего режима, правящего в ней, станет для цивилизованного мира исключительно вопросом времени и техники...

Но как этого добиться, если на сегодняшний день военно-политическое руководство Украины, поддержанное цивилизованным миром, явно не согласно «остановится»?

Всё правильно, есть только два пути:

Добиться таки военного разгрома Украины в реальности Или же, создать иллюзию такового.

Для того, что бы реализовать первый вариант, Кремлю необходимо, образно говоря, много плоти и много железа. Причём, столько, что бы суметь завалить ими Украину или до того, как у неё накопится критическая масса западного вооружения и военной техники или же, ещё большие объёмы, что бы и западное вооружение и военная технкика не справились бы с такой массой. Понятно, что без мобилизации этого не достигнуть...

По другому, особенно в условиях «сжимающих» (в первую очередь в технологическом отношении) санкций, учитывая временной фактор Кремлю не выиграть.

Это единственная «методология», которая у него пока ещё теоритически остаётся

Но, как всегда, есть нюанс – современное российское общество, особенно после «тучных лет нефтянного скирдования...», это не запуганно-мобилизационные сталинские стада которых можно было, образно говоря, одним росчерком пера, посылать на «советизацию» хоть Финляндии, хоть Марса.

Напомню, кто забыл, даже затерриризированное сталинское общество в 1941-м году напрочь отказалось воевать за сталинские идеи, обломав его с «решительным, яростным походом» в Европу (именно этим объясняется страшнейший разгром циклопической РККА, вермахтом, который уступал ей практически во всём). Чего уж в таком случае, сегодня хотеть от современных расеянцев, привыкших лакать литрами пиво на диване перед телевизором и развращённых шопингами в «западно-упаднических» супермаркетах?

Терпеть лишения и страдания, гибнуть где-то в оврагах под Попасной или в Чернобаевке, ради мифического противостояния злобному НАТО они явно не захотят и не будут. НКВД, Берия и прочие Смерши тут явно уже не сработают. Какая уж тут мобилизация. «Вставая страна огромная» тут явно не получится. Она может и «встанет», но только по тому поводу, который явно не понравится ни Кремлю, ни его генеральному штабу.

Потому, РЕАЛЬНАЯ победа в Украине, Кремлю явно не светит

Остаётся, второй вариант – сотворить иллюзию победы в Украине и удачно впарить её толпам окормляемого скота...

И как это не парадоксально, на сегодняшний день, это – более реальный вариант для Кремля, нежели продолжение ударов собственной башкой об украинскую рельсу.

Что для этого необходимо Кремлю?

Первое. Согласие военно-политического руководства Украины на «фиксацию нынешнего положения сторон». Этого возможно добиться лишь комплексным подходом – локальным погромом ВСУ на каком либо операционном направлении, с большим количеством их потерь и одновременным нивелированием (срывом\замедлением) западной помощи (желательно всех типов – начиная с макроэкономической, финансовой, заканчивая военно-технической). Лишь в таком случае, ВПР Украины можно будет убедить в беспереспективности продолжения рубилова...

Второе. Мощный информационно-идеологический аппарат, с помощью которого можно будет убедить подчинённые толпы народо-населения в том, что «мы безусловно победили НАТО в Украине». Тут, как бы, проблем нет. Аппарат такой имеется и уже «размял» мозги расеянцем под это дело достаточно успешно.

Третье. Создать условия, при которых ни Украина, ни Запад не захотят и не смогут в ближайшем будущем возобновить активные военные действия или же каким-либо другим способом (например, резким усилением санкций) продолжить освобождение захваченных территорий.

Другими словами, оккупированное надо будет освоить и укрепить, как в военном, так и в политическом отношениях. Т.е., по факту распространить проект «народных республик» (можно даже в несколько видоизменённом виде) на так называемые «новые территории» (кстати, этот термин уже практически официально употребляется в РФ по отношению к оккупированным территориям Украины). Для этого Кремлю необходимо будет политически оформить свой контроль над оккупированными территориями и перейти в режим «мирного урегулирования» (это для снятия или послабления санкций).

Всё это вместе взятое, на мой предосудительный взгляд, для нынешнего Кремля архисложная и практически не выполнимая задача. Просто потому, что это всё импровизация по ходу дела, Кремль изначально провалил стратегическое планирование и теперь «пожинает плоды». Заправляющие нынче в России дедушки из «политбюро», известного в миру под названием Совет безопасности не те личности, которые способны к эффективным действиям в условиях геополитического форс-мажора.

Напомню, что любое планирование начинается с оценки обстановки. Дедушки от этого процесса, явно отлучены.

Самым красочным, выпуклым и ярким доказательством этого есть тот факт что ВСУ абсолютно не громятся и не рассыпаются. А это, на минуточку, главное условие всех их расчётов и «анализов» по «войне с НАТО».

Джерело: блог Костянтина Машовця

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