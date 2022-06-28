Дві ракети по Кременчуку: з'явилося відео моменту удару

Камери спостереження зняли удар двома ракетами Х-22 по мирному місту

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео з камер спостереження, які зафіксували момент ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

Камери спостереження у Кременчуці зняли удар двома ракетами Х-22 по мирному місту.

Перша вдарила у пустир. Друга вдарила прямо у супермаркет «Амстор».

«Путін хвалився тим, що у нього повно високоточної зброї. Або у нього немає високоточної зброї, або його генерали спеціально ціляться у житлові будинки, школи, житлові будинки та торгові центри», – заявив Геращенко.

Він також опублікував відео наслідків ракетного удару по ТРЦ, зняте з дрону.

Наразі відомо про 16 загиблих. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, одна людина від отриманих травм померла в лікарні.

Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

Рятувальна операція триває.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х–22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту– 22 М3 .

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