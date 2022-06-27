Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла (оновлено)

Понад 40 людей отримали поранення

У результаті ракетного удару по Кременчуку загинуло не менше 10 осіб. Ще 40 постраждали. Про це повідомив начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

«10 загиблих та понад 40 осіб отримали поранення та травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетного обстрілу наразі», – зазначив він.

Оновлено о 21:23

Станом на 20:57 стало відомо про 11 загиблих. «Уже 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ», – повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, Раніше повідомлялося про двох загиблих, ще 20 осіб отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

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