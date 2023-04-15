Двоє жінок загинули: у Херсоні знову лунають вибухи

У черговий раз повідомляють про вибухи в Херсоні

Російські війська 15 квітня вкотре обстріляли Херсон

Унаслідок обстрілів армії РФ 15 квітня у Херсоні загинули дві жінки. Про це повідомляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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«Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям», – написав глава ОП у телеграм.

Херсонська ОВА підтвердила ці дані.

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Своєю чергою, у Херсоні знову пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Також раніше стало відомо, що за минулу добу російські окупанти 96 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. А Херсон обстріляли дев'ять разів.

До слова, триває 416-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.