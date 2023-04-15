Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Двоє жінок загинули: у Херсоні знову лунають вибухи

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Двоє жінок загинули: у Херсоні знову лунають вибухи
У черговий раз повідомляють про вибухи в Херсоні
фото ілюстративне

Російські війська 15 квітня вкотре обстріляли Херсон

Унаслідок обстрілів армії РФ 15 квітня у Херсоні загинули дві жінки. Про це повідомляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям», – написав глава ОП у телеграм. 

Херсонська ОВА підтвердила ці дані.

Своєю чергою, у Херсоні знову пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного». 

Двоє жінок загинули: у Херсоні знову лунають вибухи фото 1

Також раніше стало відомо, що за минулу добу російські окупанти 96 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. А Херсон обстріляли дев'ять разів. 

До слова, триває 416-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.

Теги: окупанти Херсон обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для виконання завдань російської спецслужби чоловік об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти
Допомагав ворогу атакувати інфраструктуру в Миколаєві. Поплічник окупантів отримав покарання
12 квiтня, 15:41
Між Росією та Україною точаться бої за Мар'їнку
Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні: де тривають найзапекліші бої (інфографіка)
11 квiтня, 22:12
Окупанти вдарили по Харкову із ЗРК С-300
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
31 березня, 06:53
Росіяни накрили вогнем Херсон, є загиблий (відео)
Росіяни накрили вогнем Херсон, є загиблий (відео)
24 березня, 14:22
«Південь» попередив про загрозу з моря
«Південь» попередив про загрозу з моря
23 березня, 17:30
Під безперервним вогнем артилерії, авіації противника українські воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість
ЗСУ пояснили, яка доля чекає виснажених «вагнерівців» біля Бахмута
23 березня, 08:41
Три десятки поранених і один загиблий – результат ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя 22 березня
Ракетний удар по Запоріжжю. Мер міста про рятувальну операцію і ймовірність евакуації
22 березня, 19:20
Росіяни розстріляли автомобіль з цивільними у Харківській області
Слідчі встановили ім'я окупанта, який розстріляв авто з людьми під Харковом (фото)
21 березня, 13:23
Є високою загроза ракетного удару з Чорного моря
ЗСУ попередили про небезпеку ракетного удару
18 березня, 09:06

Події в Україні

Зеленський увів санкції проти російських спортсменів та доньки Шойгу
Зеленський увів санкції проти російських спортсменів та доньки Шойгу
Двоє жінок загинули: у Херсоні знову лунають вибухи
Двоє жінок загинули: у Херсоні знову лунають вибухи
Тривають безпрецедентні криваві бої: військові розповіли про оборону Бахмута
Тривають безпрецедентні криваві бої: військові розповіли про оборону Бахмута
У Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України
У Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України
Повінь у столиці: рівень води на набережній Дніпра зріс (фото)
Повінь у столиці: рівень води на набережній Дніпра зріс (фото)
Азовсталь віддали на розграбування – Андрющенко
Азовсталь віддали на розграбування – Андрющенко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
27K
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
26K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
14K
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Кому потрібно замінити водійське посвідчення: роз'яснення МВС
14K
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту