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Окупанти випустили по Херсонщині майже 500 снарядів: є поранені

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти випустили по Херсонщині майже 500 снарядів: є поранені
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів
фото: ДСНС

Окупанти дев'ять разів обстріляли Херсон

За минулу добу російські окупанти 96 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв дев'ять разів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію річкового порту в Херсоні. Через російську агресію восьмеро людей дістали поранення», – розповів Прокудін.

Минулої доби з деокупованої території області евакуйовано 47 осіб.

Як повідомлялося, 13 квітня на Херсонщині росіяни скинули авіабомбу на школу

Нагадаємо, триває 416-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.

На півдні України ворог продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на окупованій частині Херсонщини. Так, у Новокаховському районі Херсонської області зафіксовані випадки зливу мастила з електротрансформаторів. Це призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району.

Теги: Херсон Херсонщина окупанти війна обстріл

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