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Слідчі встановили ім'я окупанта, який розстріляв авто з людьми під Харковом (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Слідчі встановили ім'я окупанта, який розстріляв авто з людьми під Харковом (фото)
Росіяни розстріляли автомобіль з цивільними у Харківській області
фото: Харківська обласна прокуратура

Під час розмови з дружиною окупант хвалився, що вбив цивільних українців

Правоохоронці Харківської області ідентифікували російського командира, який відкрив прицільний вогонь автомобілем, в якому перебували подружжя. Після цього він скинув водія в канаву і зателефонував дружині, щоб зізнатися, що він вбив людину. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора. 

За даними слідства, 23 червня 2022 року подружжя з Донецької області поїхало на власному автомобілі до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків. Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їхній автомобіль розстріляли російські військові.

Дорога, де російські військові розстріляли автомобіль
Дорога, де російські військові розстріляли автомобіль
Дорога, де російські військові розстріляли автомобіль
Дорога, де російські військові розстріляли автомобіль

«Жінка намагалася врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час ЗСУ проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки. Розуміючи, що треба врятувати родину, вони відправили дрон із запискою «Йди за мною», – йдеться в повідомленні.

Записка, яку українські військові відправили жінці дроном
Записка, яку українські військові відправили жінці дроном

Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових.

«У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги», – додали в Офісі.

Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.

Правоохоронці ідентифікували російського військового, жителя м. Москва, командира мотострілецького підрозділу ЗС РФ, який, керуючи БМП, застосувавши великокаліберний кулемет, розстріляв автомобіль з подружжям.

Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною підозрюваний, сміючись у слухавку, сказав: «Я человека сегодня убил».

Російський військовий, який розстріляв авто з цивільними
Російський військовий, який розстріляв авто з цивільними

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, що Нацполіція встановила особи військових РФ, які розстріляли колону машин в Ірпені. Унаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 – отримали поранення.

Теги: окупанти військові автомобіль розшук поранення

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