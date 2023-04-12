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Допомагав ворогу атакувати інфраструктуру в Миколаєві. Поплічник окупантів отримав покарання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допомагав ворогу атакувати інфраструктуру в Миколаєві. Поплічник окупантів отримав покарання
Для виконання завдань російської спецслужби чоловік об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти
фото: СБУ

Ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини агента ФСБ, який причетний до серії російських повітряних атак на Миколаїв. Саме за його «наводкою» протягом 26-30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Контррозвідники СБУ затримали російського агента в обласному центрі у липні минулого року. Під час обшуків у зловмисника виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року. Для вербування ворог використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно виправдовував збройну агресію РФ у власних коментарях.

Для виконання завдань російської спецслужби він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.

Отримані файли надсилав кадровому співробітнику ФСБ через анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України.

Теги: СБУ Миколаїв війна окупанти

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