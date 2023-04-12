Допомагав ворогу атакувати інфраструктуру в Миколаєві. Поплічник окупантів отримав покарання

Ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини агента ФСБ, який причетний до серії російських повітряних атак на Миколаїв. Саме за його «наводкою» протягом 26-30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Контррозвідники СБУ затримали російського агента в обласному центрі у липні минулого року. Під час обшуків у зловмисника виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року. Для вербування ворог використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно виправдовував збройну агресію РФ у власних коментарях.

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Для виконання завдань російської спецслужби він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.

Отримані файли надсилав кадровому співробітнику ФСБ через анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України.