Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні: де тривають найзапекліші бої (інфографіка)

Між Росією та Україною точаться бої за Мар'їнку

Росія активізувала свої танкові атаки протягом останніх днів на східному фронті

За останні дві доби, ворог почав активніше застосовувати важке озброєння, зокрема, танки у ході своїх наступальних операцій.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2023.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/drNbKWlPLL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7IMGBqgdYc Будь ласка, читайте текст після реклами April 11, 2023

Як зазначається у зведенні, між Росією та Україною точаться бої за Мар'їнку. Вони тривають ще з 2014 року. Окрім цього загарбники не полишають спроб захопити Бахмут та Авдіївку. Там Росія зосередила сили найманців «Вагнера».

Проте українські військові стійко тримають оборону по всій лінії фронту.

Окупанти також намагаються наступати на Вугледар, однак також не мають там успіху. Вони здійснюють обмежені атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.

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Агресор продовжує обстрілювати Херсонську та Запорізьку область. Однак там не зафіксовано жодних просувань.

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.