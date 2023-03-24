Росіяни накрили вогнем Херсон, є загиблий (відео)

Російська армія обстріляла складське приміщення

Сьогодні, 24 березня, російські загарбники атакували Херсон. Під удар потрапили плавні, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«У Херсоні – черговий ворожий обстріл, через який постраждали мирні жителі. Російські окупанти вдарили по плавнях», – розповів він.

За його словами, двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики. «Але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини», – додав очільник регіону.

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Відомо, що бригада «швидкої» шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу.

Також російська армія обстріляла складське приміщення. Загорання швидко ліквідували рятувальники, які прибули на виклик.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35, випустили понад 10 керованих авіабомб. Згодом голова Білопілля Юрій Зарко розповів в коментарі «Суспільному», що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна в тяжкому стані в лікарні, в сотні будинків вибиті вікна.