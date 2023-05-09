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Експерт порівняв втрати російських танків у кожній війні: дані вражають

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Експерт порівняв втрати російських танків у кожній війні: дані вражають
За усі війни разом РФ втратила менше танків, ніж під час російсько-української
фото з відкритих джерел

Військово-політичний оглядач порівняв кількість танків, які армія РФ втратила в тій чи іншій війні

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко порівняв кількість танків, які російська армія втратила в тій чи іншій війні. Експерт послався на документально підтверджені дані про втрати російських танків, що формує «Oryx» – нідерландський аналітичний центр, який досліджує військові дії, збираючи інформацію із відкритих джерел.

Отож за першу чеченську війну Росія втратила 192 танки, за другу – 23. Під час війни у Грузії вдалося знищити три танки РФ. Натомість впродовж усієї війни в Україні країна-терорист вже втратила 1937 одиниці техніки.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

Раніше у Москві на параді до Дня перемоги, що відбувався на Красній площі, взяли участь лише три танки. Це були Т-34-85, випущені у 1950-х роках, які могли доставити з Лаосу.

Крім того, повідомлялося, що парад в Москві цьогоріч став найкоротшим за останні 20 років, він тривав всього 45 хвилин. 

Як зазначають російські ЗМІ, в цьогорічному параді перемоги взяло участь набагато менше техніки, ніж минулого разу. Минулого року Червоною площею проїхало 20 танків: 10 Т-72, ​​три танки «Армата» і сім танків Т-90. Крім того, сьогоднішній парад став найменшим за кількістю учасників з 2008 року – у ньому взяло участь близько восьми тисяч військових.

Теги: втрати статистика танки росія

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