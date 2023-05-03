Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Жінка написала зворушливий пост про сусідів, яких вбила російська ракета в Умані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Жінка написала зворушливий пост про сусідів, яких вбила російська ракета в Умані
На фото авторка посту з чоловіком та дітьми, сусіди Олена, Андрій та Світлана
фото: Наталія Сорокіна-Шовкова

Колишня мешканка будинку в Умані, який знищила ракета окупантів, розповіла подробиці про своїх загиблих сусідів

Мешканці будинку в Умані жили дуже дружно і стали майже рідними одне одному – разом святкували свята, вечеряли та тримали двері відчиненими для сусідів. Про це на сторінці у Facebook розповіла Наталія Сорокіна Шовкова.

Вона згадує тьотю Свєту, яка любила прати, а коли вітер зривав рушник чи простирадло Наталя приносила їй білизну. «Я вам подарунки принесла!», – кричу ще в коридорі. «Заходь!»- сміється тьотя Свєта. І вже, коли я опинились в її кухні, додає: «А в мене сьогодні день народження!». Ми пили вино, закушували шарлоткою і розмовляли про все на світі. Тьотя Свєта загинула 28.04.2023 року. Її дочка Інна – теж», – пише Наталія Сорокіна.

Ні одна подія: чи свято, чи біда не проходили без сусідів. «Мої діти і сусідський онука Максим росли разом. Максим любив до нас ходити снідати. А мої хлопці – до сусідів вечеряти. А ми, дорослі, казали, що наші дітки ніде не пропадуть. На свята один із сусідів Андрій брав до рук гітару, я іноді баян, і наші співи чули всі навколишні будинки», – пояснює Наталя.

4 фото
На весь екран

Також Наталія згадує про Світланку – дочку сусідів, яку дуже любили діти. Коли вона приходила, то приносила гору солодощів і подарунків. «Коли ми переїхали, Світлана і Ярослав (чоловік) поселились в тій же квартирі, що орендували ми, щоб бути близько до батьків.  Світлана і Ярослав загинули 28.04.2023 року. В квартирі, де народились мої діти, де майже десять років жило щастя… Максим дивом лишився живий. Ночував у дідуся й бабусі», – зазначає мешканка будинку в Умані.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини.Унаслідок російської атаки загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей. Травмовано 18 осіб, ще 17 громадян врятовано. Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. 

Раніше у мережі з'явилось  щемливе фото шестирічного Михайлика, який не стримав сліз під час панахиди за його 11-річною сестрою Софією та 17-річним братом Кирилом, які загинули під час ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Умані. 

Додамо, що жертвами російської агресії стали ще четверо дітей:

Уляна Тройчук – 8 років. Загинула з батьком Романом, його дружиною Антоніною та бабусею. Іван Одайський – 1,5 роки. Загинув з мамою 28-річною Альоною Одайською. Олексій Лисак – 16 років. Аліна Барченко – 10 років. Сестра Олексія Лисака. Діти загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.

Читайте також:  «Точно в цель». Росія повертається до терору багатоповерхівок

Теги: росія дочка свято Максим Лю вітер ракета чоловік Telegram Facebook рятувальники Умань свята діти день народження

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Головні актори фільму «Люксембург, Люксембург» привезли картину у рідне селище під Харковом
18 квiтня, 13:52
Православні віруючі знають, що в священну дату потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
13 квiтня, 07:00
Церемонія сходження Благодатного вогню завжди поєднує представників різних церков
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (відео)
15 квiтня, 15:10
Губернатор Брянщини заявив, що хтось нібито намагався перетнути кордон з боку України
Влада Брянської області РФ заявила про нібито спробу перетину кордону з боку України
17 квiтня, 23:06
Специфічна акція «ходячий цвинтар» так спішно скасовується зовсім не через страх перед українськими дронами, вважає Олександр Невзоров
«Ходячий цвинтар» зупинився. Невзоров пояснив, чому Путін скасував «Безсмертний полк»
18 квiтня, 22:26
В Україну повернули ще одну групу дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
26 квiтня, 06:30
Тривають важкі бої за місто Бахмут
Ворог наступає з чотирьох напрямків, ЗСУ відбили 40 атак
19 квiтня, 18:27
ЗСУ тримають оборону
Окупанти за добу здійснили майже 50 атак в гарячих точках Донеччини - Генштаб
29 квiтня, 06:34
Зернова угода надзвичайно важлива для України
ЗМІ назвали дату переговорів щодо зернової угоди: нові деталі
Вчора, 14:21

Суспільство

Україна може відкрити аеропорт у Львові: що для цього потрібно
Україна може відкрити аеропорт у Львові: що для цього потрібно
Хвилина мовчання: згадаймо Богдана Демчука, який обороняв Маріуполь
Хвилина мовчання: згадаймо Богдана Демчука, який обороняв Маріуполь
Жінка написала зворушливий пост про сусідів, яких вбила російська ракета в Умані
Жінка написала зворушливий пост про сусідів, яких вбила російська ракета в Умані
Тепло, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 3 травня
Тепло, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 3 травня
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Перехід на новий календар. Епіфаній розповів, коли ПЦУ ухвалить рішення
Перехід на новий календар. Епіфаній розповів, коли ПЦУ ухвалить рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9518
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
4765
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
4325
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3834
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
3785
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян
2851
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту