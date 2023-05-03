Жінка написала зворушливий пост про сусідів, яких вбила російська ракета в Умані

Колишня мешканка будинку в Умані, який знищила ракета окупантів, розповіла подробиці про своїх загиблих сусідів

Мешканці будинку в Умані жили дуже дружно і стали майже рідними одне одному – разом святкували свята, вечеряли та тримали двері відчиненими для сусідів. Про це на сторінці у Facebook розповіла Наталія Сорокіна Шовкова.

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Вона згадує тьотю Свєту, яка любила прати, а коли вітер зривав рушник чи простирадло Наталя приносила їй білизну. «Я вам подарунки принесла!», – кричу ще в коридорі. «Заходь!»- сміється тьотя Свєта. І вже, коли я опинились в її кухні, додає: «А в мене сьогодні день народження!». Ми пили вино, закушували шарлоткою і розмовляли про все на світі. Тьотя Свєта загинула 28.04.2023 року. Її дочка Інна – теж», – пише Наталія Сорокіна.

Ні одна подія: чи свято, чи біда не проходили без сусідів. «Мої діти і сусідський онука Максим росли разом. Максим любив до нас ходити снідати. А мої хлопці – до сусідів вечеряти. А ми, дорослі, казали, що наші дітки ніде не пропадуть. На свята один із сусідів Андрій брав до рук гітару, я іноді баян, і наші співи чули всі навколишні будинки», – пояснює Наталя.

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Також Наталія згадує про Світланку – дочку сусідів, яку дуже любили діти. Коли вона приходила, то приносила гору солодощів і подарунків. «Коли ми переїхали, Світлана і Ярослав (чоловік) поселились в тій же квартирі, що орендували ми, щоб бути близько до батьків. Світлана і Ярослав загинули 28.04.2023 року. В квартирі, де народились мої діти, де майже десять років жило щастя… Максим дивом лишився живий. Ночував у дідуся й бабусі», – зазначає мешканка будинку в Умані.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини.Унаслідок російської атаки загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей. Травмовано 18 осіб, ще 17 громадян врятовано. Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено.

Раніше у мережі з'явилось щемливе фото шестирічного Михайлика, який не стримав сліз під час панахиди за його 11-річною сестрою Софією та 17-річним братом Кирилом, які загинули під час ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Умані.

Додамо, що жертвами російської агресії стали ще четверо дітей:

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Уляна Тройчук – 8 років. Загинула з батьком Романом, його дружиною Антоніною та бабусею. Іван Одайський – 1,5 роки. Загинув з мамою 28-річною Альоною Одайською. Олексій Лисак – 16 років. Аліна Барченко – 10 років. Сестра Олексія Лисака. Діти загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.