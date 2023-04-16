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Повітряна тривога в деяких областях України

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Повітряна тривога в деяких областях України
Сирени пролунали в Херсонській, Запорізькій, Миколаївській і Луганській областях, а також у тимчасово окупованому Криму

Сирени лунають у п'яти регіонах

У деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 16 квітня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Херсонській, Запорізькій, Миколаївській і Луганській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

До слова, триває 417-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.

Теги: війна укриття тривога

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