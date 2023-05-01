Німеччина з Україною, і це надовго

Україна налаштована на вступ до Європейського Союзу і має підтримку з боку своїх міжнародних партнерів

«Суттєвою складовою політики є правильний вибір часу», – сказав одного разу покійний прем’єр-міністр Канади П’єр Трюдо. І я повністю згідна з цим твердженням. Я прожила і пропрацювала в Україні загалом більше десяти років, а з 2019 р. – як Посол Німеччини. Відтак, я маю честь бути безпосереднім свідком найзнаковіших подій в історії незалежної України та спостерігати, як відносини Німеччини з Україною стають дедалі ближчими.

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Кажуть, що німці дуже пунктуальні. Проте лише деякі з моїх українських друзів могли б заявити, що Німеччина правильно вибирала час у своїй підтримці боротьби України проти російської агресії. Чи можу я з ними погодитись? 27 лютого 2022 р. Канцлер Олаф Шольц виступив перед Бундестаґом, нашим національним парламентом, з уже відомими словами про «Zeitenwende», епохальну зміну як у міжнародній політиці, так і у зовнішній політиці Німеччини. Через три дні після жахливого повномасштабного вторгнення Путіна в Україну Німеччина відмовилась від своєї попередньої багаторічної політики і оголосила, що вона постачатиме зброю Україні для захисту свободи та демократії. Я вважаю, що це рішення було своєчасним.

Після того дня Німеччина здійснила правильні кроки. Але оскільки нас, німців, вважають не лише пунктуальними, а й ґрунтовними, деякі з наших рішень щодо військової підтримки зайняли певний час. І я дійсно розумію нетерплячість українців з приводу цього, зважаючи на екзистенційну загрозу, перед якою перебуває країна з 24 лютого 2022 р.

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Станом на даний час наша загальна підтримка України – фінансова, гуманітарна та військова – поступається лише допомозі, яку надають Сполучені Штати Америки.

У багатьох сферах, однак, наша підтримка насправді передує повномасштабному російському вторгненню. З початку війни, яку розв’язала Росія у 2014 р., ми були близьким партнером України, наприклад, у забезпеченні житлом, наданні соціальних та адміністративних послуг, а також психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам, котрі були вимушені виїхати з районів Луганської та Донецької областей, що опинились під російською окупацією. В іншій сфері, не менш важливій, Німеччина допомогла у розробці антикорупційного інструменту для здійснення державних закупівель «Prozorro» у 2016 р. А наша багатомільйонна підтримка однієї з найважливіших реформ України – децентралізації – почалася ще у 2015 р.

Завдяки включенню у вирішення цих питань на ранній стадії, ми змогли швидко і ефективно пристосувати наші дії до нової реальності повномасштабної війни. У середині квітня ми з моїм колегою з ЄС відвідали щойно збудовані модульні будинки у Чернівецькій області. З огляду на удари Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України, ми обладнали ці житлові будинки, фінансовані ЄС, сонячними панелями та акумуляторами для забезпечення автономного енергопостачання. Ще в квітні 2022 р. U-LEAD, наш багаторічний проєкт децентралізації України, який фінансується спільно з ЄС, скористався своїми добре налагодженими відносинами з понад 250 українськими громадами, щоб відправити їм набори для відбудови, в т.ч. генератори та інструменти з метою надання допомоги там, де вона є вкрай необхідною.

Забезпечення житлом людей, котрі втратили все через терор Росії, підтримка антикорупційних реформ та децентралізації не відіб’ють російську агресію, а танки відіб’ють. Але в той час як ми нарощуємо військову допомогу Україні, коли я пишу цю статтю, я вважаю що одне є невіддільним від іншого. Україна не лише повинна перемогти у цій війні, але також і здобути мир, який, як ми сподіваємось, настане дуже скоро. Адміністративні реформи звучать нецікаво, але вони сприяють безпеці України, перетворюючи її на державу вільну від корупції і таку, що має потужні і незалежні інститути на всіх рівнях: центру, регіонів та громад.

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Відбудова України вже почалася і вона потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки. Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком вирахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого на даний час майна сягнуть понад 400 млрд. дол. США у найближчому десятилітті. Збереження довіри законотворців у країнах-партнерах, які виділять ці кошти Україні, вимагатиме, щоб Україна стала взірцем запобігання корупції. «Building back better» вимагає наявності верховенства права, протидії корупції та належного управління як першочергових передумов.

Те ж саме стосується і децентралізації. Війна не лише створює колосальний тиск на ресурси України. Вона також ставить перед регіонами та містами країни різні задачі. Східні та південні регіони переживають найбільші руйнування і бойові дії, вони розміщують у себе поранених і велику кількість військовослужбовців. Західні та центральні регіони, з іншого боку, приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб та релоковані бізнеси, що кидає досі невідомі виклики ринку житла та місцевій економіці. Жоден центральний уряд, незалежно від його доброї волі та дієвості, не може здійснювати ідеальне планування для обох груп регіонів. Децентралізація передбачає передачу прийняття рішень та відповідальності на регіональні та місцеві рівні з дотриманням принципу субсидіарності, тобто всі політичні питання максимально повинні вирішуватись на місці. Оскільки там люди краще знають, що найнеобхідніше для них та їхніх міст і сіл. Не менш важливим є те, що можливість творити зміни надихає людей брати відповідальність і будувати процвітаючі та стійкі громади для майбутніх поколінь.

У перші дні російського вторгнення українська реформа з децентралізації неабияк допомогла у захисті країни. Багато мерів відповіли на виклик і використали свої повноваження та знання регіону для попередньої підготовки для відбиття російських нападів, а також для захисту цивільного населення. Велика кількість надихаючих історій з перших тижнів війни була про тих мужніх мерів, які захищали свої міста, у деяких випадках ціною власного життя чи свободи.

Україна налаштована на вступ до Європейського Союзу і має підтримку з боку своїх міжнародних партнерів, в т.ч. Німеччини, що стосується монументальної задачі з відбудови зруйнованого до стану «краще ніж було». Якщо політика передбачає правильний вибір часу, Україна не може дозволити собі чекати закінчення війни і ставити свої реформи на паузу. Уряд України та Верховна Рада повинні робити все необхідне для побудови ще сильнішої демократії з незалежними інституціями, які живуть та дихають верховенством права.

Політика – це про вибір часу. І хоча українці можуть інколи вважати, що ми відстаємо у наданні військової підтримки, хочу з огляду на вищесказане підсумувати дві важливі речі. По-перше, Німеччина разом з Україною. Ми продемонстрували це у ключових питаннях на шляху проведення реформ у країні з часу Революції гідності. І, по-друге, Німеччина на цьому шляху надовго. Наша підтримка є ґрунтовною і довгостроковою: для допомоги у захисті України та її народу, для відновлення джерел існування та реалізації соціальних проєктів, в антикорупційних реформах та децентралізації як частини процесу приєднання України до ЄС. Так довго, як це буде необхідно.

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Слава Україні!