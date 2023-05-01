Головна Думки вголос Анка Фельдгузен
search button user button menu button
Анка Фельдгузен Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні

Німеччина з Україною, і це надовго

glavcom.ua
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен
фото з відкритих джерел

Україна налаштована на вступ до Європейського Союзу і має підтримку з боку своїх міжнародних партнерів

«Суттєвою складовою політики є правильний вибір часу», – сказав одного разу покійний прем’єр-міністр Канади П’єр Трюдо. І я повністю згідна з цим твердженням. Я прожила і пропрацювала в Україні загалом більше десяти років, а з 2019 р. – як Посол Німеччини. Відтак, я маю честь бути безпосереднім свідком найзнаковіших подій в історії незалежної України та спостерігати, як відносини Німеччини з Україною стають дедалі ближчими.

Кажуть, що німці дуже пунктуальні. Проте лише деякі з моїх українських друзів могли б заявити, що Німеччина правильно вибирала час у своїй підтримці боротьби України проти російської агресії. Чи можу я з ними погодитись? 27 лютого 2022 р. Канцлер Олаф Шольц виступив перед Бундестаґом, нашим національним парламентом, з уже відомими словами про «Zeitenwende», епохальну зміну як у міжнародній політиці, так і у зовнішній політиці Німеччини. Через три дні після жахливого повномасштабного вторгнення Путіна в Україну Німеччина відмовилась від своєї попередньої багаторічної політики і оголосила, що вона постачатиме зброю Україні для захисту свободи та демократії. Я вважаю, що це рішення було своєчасним.

Після того дня Німеччина здійснила правильні кроки. Але оскільки нас, німців, вважають не лише пунктуальними, а й ґрунтовними, деякі з наших рішень щодо військової підтримки зайняли певний час. І я дійсно розумію нетерплячість українців з приводу цього, зважаючи на екзистенційну загрозу, перед якою перебуває країна з 24 лютого 2022 р.

Станом на даний час наша загальна підтримка України – фінансова, гуманітарна та військова – поступається лише допомозі, яку надають Сполучені Штати Америки.

У багатьох сферах, однак, наша підтримка насправді передує повномасштабному російському вторгненню. З початку війни, яку розв’язала Росія у 2014 р., ми були близьким партнером України, наприклад, у забезпеченні житлом, наданні соціальних та адміністративних послуг, а також психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам, котрі були вимушені виїхати з районів Луганської та Донецької областей, що опинились під російською окупацією. В іншій сфері, не менш важливій, Німеччина допомогла у розробці антикорупційного інструменту для здійснення державних закупівель «Prozorro» у 2016 р. А наша багатомільйонна підтримка однієї з найважливіших реформ України – децентралізації – почалася ще у 2015 р.

Завдяки включенню у вирішення цих питань на ранній стадії, ми змогли швидко і ефективно пристосувати наші дії до нової реальності повномасштабної війни. У середині квітня ми з моїм колегою з ЄС відвідали щойно збудовані модульні будинки у Чернівецькій області. З огляду на удари Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України, ми обладнали ці житлові будинки, фінансовані ЄС, сонячними панелями та акумуляторами для забезпечення автономного енергопостачання. Ще в квітні 2022 р. U-LEAD, наш багаторічний проєкт децентралізації України, який фінансується спільно з ЄС, скористався своїми добре налагодженими відносинами з понад 250 українськими громадами, щоб відправити їм набори для відбудови, в т.ч. генератори та інструменти з метою надання допомоги там, де вона є вкрай необхідною.

Забезпечення житлом людей, котрі втратили все через терор Росії, підтримка антикорупційних реформ та децентралізації не відіб’ють російську агресію, а танки відіб’ють. Але в той час як ми нарощуємо військову допомогу Україні, коли я пишу цю статтю, я вважаю що одне є невіддільним від іншого. Україна не лише повинна перемогти у цій війні, але також і здобути мир, який, як ми сподіваємось, настане дуже скоро. Адміністративні реформи звучать нецікаво, але вони сприяють безпеці України, перетворюючи її на державу вільну від корупції і таку, що має потужні і незалежні інститути на всіх рівнях: центру, регіонів та громад.

Відбудова України вже почалася і вона потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки. Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком вирахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого на даний час майна сягнуть понад 400 млрд. дол. США у найближчому десятилітті. Збереження довіри законотворців у країнах-партнерах, які виділять ці кошти Україні, вимагатиме, щоб Україна стала взірцем запобігання корупції. «Building back better» вимагає наявності верховенства права, протидії корупції та належного управління як першочергових передумов.

Те ж саме стосується і децентралізації. Війна не лише створює колосальний тиск на ресурси України. Вона також ставить перед регіонами та містами країни різні задачі. Східні та південні регіони переживають найбільші руйнування і бойові дії, вони розміщують у себе поранених і велику кількість військовослужбовців. Західні та центральні регіони, з іншого боку, приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб та релоковані бізнеси, що кидає досі невідомі виклики ринку житла та місцевій економіці. Жоден центральний уряд, незалежно від його доброї волі та дієвості, не може здійснювати ідеальне планування для обох груп регіонів. Децентралізація передбачає передачу прийняття рішень та відповідальності на регіональні та місцеві рівні з дотриманням принципу субсидіарності, тобто всі політичні питання максимально повинні вирішуватись на місці. Оскільки там люди краще знають, що найнеобхідніше для них та їхніх міст і сіл. Не менш важливим є те, що можливість творити зміни надихає людей брати відповідальність і будувати процвітаючі та стійкі громади для майбутніх поколінь.

У перші дні російського вторгнення українська реформа з децентралізації неабияк допомогла у захисті країни. Багато мерів відповіли на виклик і використали свої повноваження та знання регіону для попередньої підготовки для відбиття російських нападів, а також для захисту цивільного населення. Велика кількість надихаючих історій з перших тижнів війни була про тих мужніх мерів, які захищали свої міста, у деяких випадках ціною власного життя чи свободи.

Україна налаштована на вступ до Європейського Союзу і має підтримку з боку своїх міжнародних партнерів, в т.ч. Німеччини, що стосується монументальної задачі з відбудови зруйнованого до стану «краще ніж було». Якщо політика передбачає правильний вибір часу, Україна не може дозволити собі чекати закінчення війни і ставити свої реформи на паузу. Уряд України та Верховна Рада повинні робити все необхідне для побудови ще сильнішої демократії з незалежними інституціями, які живуть та дихають верховенством права.

Політика – це про вибір часу. І хоча українці можуть інколи вважати, що ми відстаємо у наданні військової підтримки, хочу з огляду на вищесказане підсумувати дві важливі речі. По-перше, Німеччина разом з Україною. Ми продемонстрували це у ключових питаннях на шляху проведення реформ у країні з часу Революції гідності. І, по-друге, Німеччина на цьому шляху надовго. Наша підтримка є ґрунтовною і довгостроковою: для допомоги у захисті України та її народу, для відновлення джерел існування та реалізації соціальних проєктів, в антикорупційних реформах та децентралізації як частини процесу приєднання України до ЄС. Так довго, як це буде необхідно.

Слава Україні!

Читайте також: Посол Німеччини Анка Фельдгузен: Путін зазнає поразки, а Росія вже програла
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Німеччина війна політика посол українці Україна танки 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після початку повномасштабного вторгнення Аргентина почала допомагати Україні
Трибунал для Путіна і гуманітарка. Посол України в Аргентині розповів, як змінилася позиція країни з 2014 року
27 квiтня, 15:25
Насамперед, глава держави подякував усім, хто займається питанням повернення українських військовополонених
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
27 квiтня, 00:42
Президент Чехії Петр Павел вважає, що Китай під час російсько-української війни посилює власні позиції
Китаю вигідне затягування війни в Україні – президент Чехії
25 квiтня, 13:23
Окрім підтвердження особи, експертиза зможе надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні
Україна розробляє новий спосіб верифікації військовополонених
19 квiтня, 20:35
Зірку запримітили на кордоні з Білоруссю і туди вона їздила не просто так
Тоня Матвієнко засвітилася біля кордону з Білоруссю та отримала цінний подарунок (відео)
16 квiтня, 02:47
Сьогодні Зеленський провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції
«Окупант повинен зазнавати максимально відчутних втрат». Звернення Зеленського (відео)
14 квiтня, 19:54
За минулу добу ворог здійснив 24 обстріли Донеччини
Удар по Чернігівщині та масований обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
5 квiтня, 10:16
За добу на Донеччині знищено та пошкоджено 17 цивільних об’єктів
Ворог обстріляв Донеччину касетними боєприпасами та ракетами, є загиблі (фото)
4 квiтня, 11:49
«Морська блокада Росією чорноморських портів України обмежила доставку найцінніших експортних товарів»
Блокада морських портів обмежила доставку найцінніших експортних товарів з України – The New York Times
3 квiтня, 13:16

Анка Фельдгузен

Німеччина з Україною, і це надовго
Німеччина з Україною, і це надовго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8350
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
8153
За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву
7597
Був завзятим до танців й вчився на офіціанта: спогади односельчан про митрополита Павла
6179
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
5717
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
5009
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Сьогодні, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Сьогодні, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Сьогодні, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту