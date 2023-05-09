Переговори між Україною і Росією? Лише за однієї умови

Москва розраховує на те, що запустивши переговорний процес, вони створять основу для розбіжностей і конфліктів всередині НАТО

Мирні переговори між Україною і Росією… Охочих поговорити про це на Заході зараз вистачає.

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Але тут варто не марити, а дивитися на справу реальним поглядом.

Особливість російсько-української війни в тому, що вона закінчиться, а не призупиниться, тільки тоді, коли одна зі сторін зазнає поразки і визнає цю поразку з усіма наслідками для переможеного.

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Початок «мирних переговорів» – це призупинення війни, а тому вигідний для Росії і її союзників сценарій бо:

Українці добре пам‘ятають, як виснажує державу і деморалізує суспільство становище, коли немає ні миру, ні повноцінної війни. Коли ніби і війни не видно, а люди страждають, гинуть і калічіють від бойових дій. Це створює загальну атмосферу шизофренії. Зрештою, Путін наважився знову напасти на нас саме тому, що вважав, що живучи в такому режимі з 2014 року, ми давно попрощалися з розумом. Призупинення війни дозволить росіянам боротися за послаблення міжнародного тиску та ізоляції. Вони працюватимуть над відновленням нормального ставлення до себе. Саме тому їм потрібні «мирні переговори». Москва розраховує на те, що запустивши переговорний процес, вони створять основу для розбіжностей і конфліктів всередині НАТО.

Усе це точно станеться, якщо купитися на цю китайсько-російську фальшивку.

Висновок: мирні переговори не мають сенсу без поразки Росії. Інакше, це стане поразкою Заходу. Третього не дано.