Переговори між Україною і Росією? Лише за однієї умови
Москва розраховує на те, що запустивши переговорний процес, вони створять основу для розбіжностей і конфліктів всередині НАТО
Мирні переговори між Україною і Росією… Охочих поговорити про це на Заході зараз вистачає.
Але тут варто не марити, а дивитися на справу реальним поглядом.
Особливість російсько-української війни в тому, що вона закінчиться, а не призупиниться, тільки тоді, коли одна зі сторін зазнає поразки і визнає цю поразку з усіма наслідками для переможеного.
Початок «мирних переговорів» – це призупинення війни, а тому вигідний для Росії і її союзників сценарій бо:
- Українці добре пам‘ятають, як виснажує державу і деморалізує суспільство становище, коли немає ні миру, ні повноцінної війни. Коли ніби і війни не видно, а люди страждають, гинуть і калічіють від бойових дій. Це створює загальну атмосферу шизофренії. Зрештою, Путін наважився знову напасти на нас саме тому, що вважав, що живучи в такому режимі з 2014 року, ми давно попрощалися з розумом.
- Призупинення війни дозволить росіянам боротися за послаблення міжнародного тиску та ізоляції. Вони працюватимуть над відновленням нормального ставлення до себе. Саме тому їм потрібні «мирні переговори».
- Москва розраховує на те, що запустивши переговорний процес, вони створять основу для розбіжностей і конфліктів всередині НАТО.
Усе це точно станеться, якщо купитися на цю китайсько-російську фальшивку.
Висновок: мирні переговори не мають сенсу без поразки Росії. Інакше, це стане поразкою Заходу. Третього не дано.
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