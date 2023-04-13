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У Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи
фото: «Крымский ветер»

За попередніми даними, вибухи пролунали сьогодні зранку у районі села Кринички Кіровського району

Сьогодні, 13 квітня, у східній частині окупованого Криму було гучно. Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали у районі скупчення російської техніки. Про це пише Telegram-канал «Крымский ветер».

За попередніми даними, вибухи пролунали сьогодні зранку у районі села Кринички Кіровського району. Після цього місцеві жителі помітили дим.

«Місцеві кажуть, що в районі, де був вибух, було багато російської військової техніки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, росіяни масово закривають пляжі в окупованому Криму. Крім того, купатися не дозволять і в інших озерах.

Нагадаємо, британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня.

Теги: розвідка вибух росія пляжі Telegram британська розвідка росіяни Крим

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