Росія змінила командувача Тихоокеанського флоту

Пресслужба флоту РФ поки не коментує звільнення їхнього командувача

Після відходу з посади Авакянца призначать главою штабу, який курує російські центри «військово-спортивної підготовки» і «патріотичного виховання»

Російська влада звільнила адмірала Сергія Авакянца з посади командувача Тихоокеанського флоту (ТОФ) Росія. Про це повідомляє російське видання «КоммерсантЪ», посилаючись на повпреда президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що після відходу з посади Авакянца призначать главою штабу, який курує російські центри «військово-спортивної підготовки» і «патріотичного виховання».

У пресслужбі флоту РФ журналістам поки не надали коментаря з приводу звільнення їхнього командувача.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Авакянц був призначений командувачем ТОФ у травні 2012 року, йому присвоєно низку російських нагород за військову службу.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала навчання Тихоокеанського флоту з метою продемонструвати свою військово-морську міць. Міноборони РФ 14 квітня оголосило, що російські загарбники перевели Тихоокеанський флот Східного військового округу у вищу ступінь бойової готовності. Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що частини Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання.