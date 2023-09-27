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«Ми готові»: Кабмін відповів на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Ми готові»: Кабмін відповів на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку
Україні необхідно впровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію
фото з відкритих джерел

Тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку, забезпечать субсидіями

Міністр соцполітики Оксана Жолнович розповіла, чи планує Кабмін впроваджувати рекомендацію США щодо лібералізації тарифів на газ та електроенергію. В етері телемаратону вона пояснила, що дійсно йдеться про можливість підвищувати ціни, проте водночас будуть захищати тих українців, які не можуть платити більше, субсидіями.

Суть реформи полягає в тому, щоб дати можливість підвищувати тарифи на газ і електроенергію і водночас балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку.

«Лібералізація цін мається на увазі: дати можливість підвищувати ціни й водночас балансувати зростання цін субсидією. Так, ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд грн на субсидії», – розповіла Жолнович.

Зазначимо, у рекомендаціях йдеться про те, що Україні необхідно впровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію. А також забезпечити підтримку українців програмою субсидій.

До речі, ймовірно, Жолнович мала на увазі, що міністерство вже готове до підвищення тарифів з метою забезпечення українців субсидіями. При цьому в Кабміні вже заявляли про те, що не підвищуватимуть тарифи на газ та електроенергію як мінімум до кінця опалювального сезону.

При цьому лібералізація не означає, що тарифи обов'язково підвищуватимуть. Це дає можливість енергокомпаніям самостійно визначати вартість комунальних послуг. Нині ж тарифи у ручному режимі регулює уряд.

Зауважимо, 26 вересня ЗМІ опублікували робочий проєкт реформ, які Вашингтон, а також європейські партнери очікують від Києва. У списку кілька блоків, для кожного з яких визначено конкретні терміни від трьох до 18 місяців. В американському посольстві зазначили, що запропоновані реформи можуть слугувати основою для консультацій з українською владою та ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції до ЄС.

До слова, «Нафтогаз» повідомив, що трапиться з цінами на газ взимку.

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Теги: Кабмін газ тарифи комуналка електроенергія

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