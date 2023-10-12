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Ізраїль атакував аеропорти Дамаска та Алеппо в Сирії (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль атакував аеропорти Дамаска та Алеппо в Сирії (відео)
Наслідки обстрілу аеропортів у Сирії
фото: скріншот з відео

Як зазначають ЗМІ, обидві повітряні гавані, за попередніми даними, призупинили роботу

Ізраїль завдав ударів по аеропортах Дамаска та Алеппо в Сирії. Про це повідомляють сирійські ЗМІ.

Як зазначають ЗМІ, обидві повітряні гавані, за попередніми даними, призупинили роботу.

Раніше Ізраїль заявив, що Сирія обстрілювала прикордонну територію ізраїльтян.

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала низку ударів по елітних силах терористичної організації ХАМАС «Нухба». Ударів зазнали оперативні командні центри терористів, що використовували бойовики, які минулої суботи проникли в громади, що оточують Сектор Гази.

До слова, Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї, в'їзд туди суворо заборонений.

Читайте також: Чи увійде ізраїльська армія у Сектор Гази? Головні ризики та наслідки наземної операції
Теги: Сирія Ізраїль обстріл аеропорт ХАМАС

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