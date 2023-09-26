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Під час удару по Одесі 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів ЮНЕСКО (список)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під час удару по Одесі 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів ЮНЕСКО (список)
Пошкоджень зазнав Воронцовський палац в Одесі
фото з відкритих джерел

У пам’ятках архітектури вибуховими хвилями розбиті вікна

Через обстріл середмістя Одеси у ніч на 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів з охоронної зони ЮНЕСКО. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень об’єкти культурної спадщини:

  1. Воронцовський палац (1824-1829), пров. Воронцовський, 2;
  2. Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. ХІХ ст.), бульвар Приморський, 3;
  3. Будинок Серато і Верані (1824-1826), бульвар Приморський, 4;
  4. Будинок прибутковий Лерхе (1823-1826), бульвар Приморський, 5;
  5. Будинок Зонтага (1826-1827, 1850), бульвар Приморський, 6;
  6. Будинок Завадовського (1830), бульвар Приморський, 8;
  7. Палац (об’єм фасадної будівлі) (1829-1830), бульвар Приморський, 9;
  8. Палац Лопухіна, Раллі, готель «Лондонський» (1827, 1851, 1898-1899), бульвар Приморський, 11;
  9. Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872), бульвар Приморський, 12.

Всі ці будівлі є пам’ятками архітектури національного значення. У приміщеннях вибуховими хвилями пошкоджені або розбиті вікна. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено також житлові будівлі.

«Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов’язково відповідатиме за все заподіяне», – наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Крім того, в Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені обʼєкти культури: Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. Крім того, ракетами «Онікс» зруйновано зерносховища.

Також повідомлялося, що пошкоджень зазнав Воронцовський палац.

Теги: Одеса ракета окупанти війна ЮНЕСКО

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