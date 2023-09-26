Під час удару по Одесі 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів ЮНЕСКО (список)
У пам’ятках архітектури вибуховими хвилями розбиті вікна
Через обстріл середмістя Одеси у ніч на 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів з охоронної зони ЮНЕСКО. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень об’єкти культурної спадщини:
- Воронцовський палац (1824-1829), пров. Воронцовський, 2;
- Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. ХІХ ст.), бульвар Приморський, 3;
- Будинок Серато і Верані (1824-1826), бульвар Приморський, 4;
- Будинок прибутковий Лерхе (1823-1826), бульвар Приморський, 5;
- Будинок Зонтага (1826-1827, 1850), бульвар Приморський, 6;
- Будинок Завадовського (1830), бульвар Приморський, 8;
- Палац (об’єм фасадної будівлі) (1829-1830), бульвар Приморський, 9;
- Палац Лопухіна, Раллі, готель «Лондонський» (1827, 1851, 1898-1899), бульвар Приморський, 11;
- Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872), бульвар Приморський, 12.
Всі ці будівлі є пам’ятками архітектури національного значення. У приміщеннях вибуховими хвилями пошкоджені або розбиті вікна. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено також житлові будівлі.
«Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов’язково відповідатиме за все заподіяне», – наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
Крім того, в Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені обʼєкти культури: Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.
Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. Крім того, ракетами «Онікс» зруйновано зерносховища.
Також повідомлялося, що пошкоджень зазнав Воронцовський палац.
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