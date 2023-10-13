Одеська тенісистка відмовилася фотографуватися з росіянкою (відео)

Суперниця Даяни Ястремської підтримує дії РФ в Україні

Одеська тенісистка Даяна Ястремська відмовилася фотографуватися з росіянкою. Про це повідомляє видання «Перший одеський».

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У першому раунді основної сітки турніру WTA у Гонконгу одеситка Даяна Ястремська зустрілася на корті з росіянкою Міррою Андрєєвою. Перед початком двобою українська тенісистка відмовилася підходити до представниці держави-агресора для спільного фото.

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Втім, сам поєдинок для одеситки виявився невдалим. Вона програла росіянці у двох сетах.

Відзначимо, що влітку перед матчем проти Андрєєвої у Лозанні Ястремська звертала увагу WTA на те, що росіянка у соцмережах підтримувала диктатора Володимира Путіна і його дії проти України.

Однак тенісна асоціація не стала застосовувати санкції проти російської тенісистки.

Нагадаємо, виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ (ОКР).

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До слова, Служба безпеки України розглядає заяву про відкриття справи проти російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який підтримує війну в Україні.