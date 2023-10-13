Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одеська тенісистка відмовилася фотографуватися з росіянкою (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Одеська тенісистка відмовилася фотографуватися з росіянкою (відео)
Одеська тенісистка Даяна Ястремська відмовилася фотографуватися з росіянкою
фото: скріншот з відео

Суперниця Даяни Ястремської підтримує дії РФ в Україні

Одеська тенісистка Даяна Ястремська відмовилася фотографуватися з росіянкою. Про це повідомляє видання «Перший одеський».

У першому раунді основної сітки турніру WTA у Гонконгу одеситка Даяна Ястремська зустрілася на корті з росіянкою Міррою Андрєєвою. Перед початком двобою українська тенісистка відмовилася підходити до представниці держави-агресора для спільного фото.

Втім, сам поєдинок для одеситки виявився невдалим. Вона програла росіянці у двох сетах.

Відзначимо, що влітку перед матчем проти Андрєєвої у Лозанні Ястремська звертала увагу WTA на те, що росіянка у соцмережах підтримувала диктатора Володимира Путіна і його дії проти України.

Однак тенісна асоціація не стала застосовувати санкції проти російської тенісистки.

Нагадаємо, виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ (ОКР).

До слова, Служба безпеки України розглядає заяву про відкриття справи проти російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який підтримує війну в Україні.

Теги: теніс російські спортсмени спорт Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За інформацією джерела, в УЄФА заявили, що організації не вдалося знайти технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати
УЄФА скасувала рішення про допуск юнацьких збірних Росії до міжнародних турнірів
10 жовтня, 13:59
Нільссон заявив про те, що йде у відставку, бо голосування вплинуло на довіру до нього
Віцепрезидент УЄФА залишив посаду, бо голосував за допуск РФ до змагань
7 жовтня, 00:55
Ангеліна Калініна
Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона
1 жовтня, 13:24
Боррель засудив російську агресію в Україні
Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору
30 вересня, 17:18
У ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси
Нічна атака на Одесу: кількість жертв збільшилась (оновлено)
25 вересня, 13:18
Після вживання наркотиків вночі дитині стало зле, її госпіталізували до лікарні, де вона померла
В Одесі від отруєння наркотиками померла 14-річна школярка
18 вересня, 17:47
Один з ватажків «вагнерівців», ймовірно, загинув в авіатрощі
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
16 вересня, 14:50
Вирішальну перемогу для збірної України здобув другий номер команди
Збірна України вийшла у кваліфікацію Кубка Девіса після перемоги над Колумбією
15 вересня, 19:33
Денис Берінчик народився і з дитинства починав займатись боксом у місті Сорокине
Боксер Берінчик пояснив, чому не став до лав ЗСУ у 2014 році
15 вересня, 08:33

Новини

Одеська тенісистка відмовилася фотографуватися з росіянкою (відео)
Одеська тенісистка відмовилася фотографуватися з росіянкою (відео)
Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ
Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ
Збірна України з футзалу втратила лідерство у групі відбору на чемпіонат світу
Збірна України з футзалу втратила лідерство у групі відбору на чемпіонат світу
Україна обрала місце проведення завершального матчу кваліфікації до Євро-2024
Україна обрала місце проведення завершального матчу кваліфікації до Євро-2024
Мудрик та інші трансфери: «Шахтар» сплатив понад пів мільярда податків за рік
Мудрик та інші трансфери: «Шахтар» сплатив понад пів мільярда податків за рік
Чергова спроба перевороту в Українській асоціації футболу. Нові деталі
Чергова спроба перевороту в Українській асоціації футболу. Нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ
44K
Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим
28K
Тимчасовий захист повторно: які країни приймуть українських біженців, а які ні
12K
Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування
6812
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6433
Заборона Московської церкви: Тимошенко, Бойко проти? Оприлюднені списки депутатів

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту