ХАМАС завдав нового ракетного удару по аеропорту Тель-Авіву (відео)
Терористи заявили, що проводять обстріл «у відповідь на напад на мирних жителів»
Сьогодні ХАМАС вчергове обстріляв аеропорт Бен Гуріон у Тель-Авіві. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.
Терористи заявили, що проводять обстріл «у відповідь на напад на мирних жителів».
Раніше стало відомо, що ракета терористів впала в аеропорту Бен Гуріон під Тель-Авівом.
Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».
До слова, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.
Також ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні.
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