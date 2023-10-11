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ХАМАС завдав нового ракетного удару по аеропорту Тель-Авіву (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ХАМАС завдав нового ракетного удару по аеропорту Тель-Авіву (відео)
ХАМАС вчергове обстріляв аеропорт Бен Гуріон у Тель-Авіві
фото: скріншот з відео

Терористи заявили, що проводять обстріл «у відповідь на напад на мирних жителів»

Сьогодні ХАМАС вчергове обстріляв аеропорт Бен Гуріон у Тель-Авіві. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Терористи заявили, що проводять обстріл «у відповідь на напад на мирних жителів».

Раніше стало відомо, що ракета терористів впала в аеропорту Бен Гуріон під Тель-Авівом.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.

Також ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні.

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Теги: Ізраїль ХАМАС обстріл аеропорт

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