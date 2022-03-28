Евакуація населення: з Енергодару 29 березня відбудеться «зелений коридор»
Підтверджено зелений коридор для легкових авто на ранок 29 березня по маршруту Енергодар – Дніпрорудне – Скельки – Василівка – Запоріжжя
Завтра, 29 березня, відбудеться евакуація місцевих жителів з міста Енергодар. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
«Щойно Енергодару було офіційно підтверджено зелений коридор для легкових авто на ранок 29 березня по маршруту Енергодар – Дніпрорудне – Скельки – Василівка – Запоріжжя», – написав мер.
Повідомляється, що початок формування колони відбудеться о 06:30 на вулиці Курчатова (навпроти будівлі міської ради та «червоного» житлового будинку).
Також відправлення колони у супроводі автомобілів медиків та рятівників відбудеться о 08:00.
Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.
Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.
Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.