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    Події в Україні

    Евакуація населення: з Енергодару 29 березня відбудеться «зелений коридор»

    Евакуація жителів з Енергодару відбудеться 29 березня - Евакуація населення: з Енергодару 29 березня відбудеться «зелений коридор»
    Евакуація жителів з Енергодару відбудеться 29 березня
    фото з відкритих джерел

    Підтверджено зелений коридор для легкових авто на ранок 29 березня по маршруту Енергодар – Дніпрорудне – Скельки – Василівка – Запоріжжя

    Завтра, 29 березня, відбудеться евакуація місцевих жителів з міста Енергодар. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

    «Щойно Енергодару було офіційно підтверджено зелений коридор для легкових авто на ранок 29 березня по маршруту Енергодар – Дніпрорудне – Скельки – Василівка – Запоріжжя», – написав мер.

    Повідомляється, що початок формування колони відбудеться о 06:30 на вулиці Курчатова (навпроти будівлі міської ради та «червоного» житлового будинку).

    Також відправлення колони у супроводі автомобілів медиків та рятівників відбудеться о 08:00.

    Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

    Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

    Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація евакуація Енергодар #stoprussia
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    Евакуація населення: з Енергодару 29 березня відбудеться «зелений коридор»