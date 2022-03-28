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    Події в Україні

    На Сіверському напрямку ЗСУ знищили техніку та живу силу ворогів (фото)

    Два десятки рашистів більше не будуть зазіхати на наш край - На Сіверському напрямку ЗСУ знищили техніку та живу силу ворогів (фото)

    Два десятки рашистів більше не будуть зазіхати на наш край

    фото: оперативне командування «Північ»

    На півночі сьогодні не було спокою окупантам

    Сьогодні сили спротиву Сіверщини продовжували працювати на перемогу над ворогом. Бійці знищили два бронеавтомобілі «Тигр», вантажний автомобіль «Урал» з боєкомплектом та танк Т-72 були відправлені за маршрутом російського корабля. Про це повідомили на сторінці оперативного командування «Північ».

    Також було пошкоджено вісім одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль «Урал» із сухим пайком.

    «За попередніми підрахунками втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців», – йдеться повідомленні.

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    Два десятки рашистів більше не будуть зазіхати на наш край. фото: оперативне командування «Північ»
    Два десятки рашистів більше не будуть зазіхати на наш край. фото: оперативне командування «Північ»
    Два десятки рашистів більше не будуть зазіхати на наш край. фото: оперативне командування «Північ»
    Два десятки рашистів більше не будуть зазіхати на наш край. фото: оперативне командування «Північ»
    Два десятки рашистів більше не будуть зазіхати на наш край. фото: оперативне командування «Північ»
    Два десятки рашистів більше не будуть зазіхати на наш край. фото: оперативне командування «Північ»

    Нагадаємо, на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    На Сіверському напрямку ЗСУ знищили техніку та живу силу ворогів (фото)