На Сіверському напрямку ЗСУ знищили техніку та живу силу ворогів (фото)

Два десятки рашистів більше не будуть зазіхати на наш край

На півночі сьогодні не було спокою окупантам

Сьогодні сили спротиву Сіверщини продовжували працювати на перемогу над ворогом. Бійці знищили два бронеавтомобілі «Тигр», вантажний автомобіль «Урал» з боєкомплектом та танк Т-72 були відправлені за маршрутом російського корабля. Про це повідомили на сторінці оперативного командування «Північ».

Також було пошкоджено вісім одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль «Урал» із сухим пайком.

«За попередніми підрахунками втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців», – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.

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