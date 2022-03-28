Генічеськ: окупанти відпустили викраденого депутата

Щойно повідомили – Олексій Коновалов на волі

У Генічеську російські загарбники відпустили депутата Олексія Коновалова. Про це у Фейсбуці у коментарі до свого допису про викрадення депутата повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Щойно повідомили – Олексій Коновалов на волі», – написав Соболевський.

Як повідомлялося, 28 березня, близько 10 години Олексій Коновалов разом із дружиною прямували на автомобілі в напрямку с. Генічеська Гірка – Генічеськ. На блокпості загарбників біля зруйнованого мосту проводилася перевірка документів. Військові Росії мають при собі списки осіб, що їх цікавлять. Коновалов був у списках, тож був затриманий.

Сьогодні ж заявили про викрадення міського голови Голої Пристані Олександра Бабича. Також серед зниклих – активіст із Нової Каховки Сергій Цигіпа та багато інших мешканців області.

На Херсонщині жителі регулярно проводять мирні акції протесту проти російського агресора. Російські військові застосовують силу та зброю проти людей, є поранені та затримані. Також російські загарбники викрадають мешканців області.

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва.

Також окупанти викрали мера міста Берислав, що на Херсонщині. До слова, рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара.

Як повідомлялося, у Новій Каховці рашисти викрали секретаря міськради і катують.