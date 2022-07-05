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  4. Філатов повернувся додому із симпатичним пасажиром (фото)
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    Події в Україні

    Філатов повернувся додому із симпатичним пасажиром (фото)

    &laquo;Чудове повернення блудного сина&raquo; - Філатов повернувся додому із симпатичним пасажиром (фото)

    «Чудове повернення блудного сина»

    фото: Борис Філатов/ Facebook

    Мер Дніпра Борис Філатов привіз із Чернівців хвостатого

    Міський голова Дніпра Борис Філатов допоміг юристові Володимиру Плетенку доставити пса Оскара із Чернівців. Про це юрист повідомив у Facebook.

    «Із початку війни пішов у військкомат. Катерина Плетенко з Оскаром поїхала до західної України. Там лишила його у волонтерів, повернулася назад. Не вдалося з ним приїхати. Так і був на дачі охоронцем. Забрати із Чернівців було важко. Я на службі. Катя – працює. Вирішили викласти пост у Facebook. Практично одразу ж на посаду відповів мер Дніпра та запропонував свою допомогу. Дякую великому Борису Філатову за доставку собаки. Хлопець дістався додому комфортно і з вітерцем», – написав власник пса.

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    Нагадаємо, днями мер Дніпра Борис Філатов попередив, що залишить Україну на деякий час. Він їде на міжнародну конференцію у Швейцарію.

    Раніше мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян. Він назвав росіян «істотами, які годуються брехнею, смокчуть гній пропаганди та цілодобово купаються у бруді та ненависті». Також Філатов назвав «єдину проблему» Дніпра під час війни.

    Теги: росія окупанти Борис Філатов війна мер Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Філатов повернувся додому із симпатичним пасажиром (фото)