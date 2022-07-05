Філатов повернувся додому із симпатичним пасажиром (фото)

Мер Дніпра Борис Філатов привіз із Чернівців хвостатого

Міський голова Дніпра Борис Філатов допоміг юристові Володимиру Плетенку доставити пса Оскара із Чернівців. Про це юрист повідомив у Facebook.

«Із початку війни пішов у військкомат. Катерина Плетенко з Оскаром поїхала до західної України. Там лишила його у волонтерів, повернулася назад. Не вдалося з ним приїхати. Так і був на дачі охоронцем. Забрати із Чернівців було важко. Я на службі. Катя – працює. Вирішили викласти пост у Facebook. Практично одразу ж на посаду відповів мер Дніпра та запропонував свою допомогу. Дякую великому Борису Філатову за доставку собаки. Хлопець дістався додому комфортно і з вітерцем», – написав власник пса.

Нагадаємо, днями мер Дніпра Борис Філатов попередив, що залишить Україну на деякий час. Він їде на міжнародну конференцію у Швейцарію.

Раніше мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян. Він назвав росіян «істотами, які годуються брехнею, смокчуть гній пропаганди та цілодобово купаються у бруді та ненависті». Також Філатов назвав «єдину проблему» Дніпра під час війни.