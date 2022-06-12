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    Події в Україні

    Філатов назвав «єдину проблему» Дніпра під час війни

    У Дніпрі є одна-єдина проблема, це організовані злочинні угруповання, вважає Філатов - Філатов назвав «єдину проблему» Дніпра під час війни
    У Дніпрі є одна-єдина проблема, це організовані злочинні угруповання, вважає Філатов
    фото: Борис Філатов/Facebook

    Дніпро був, є і залишається стратегічним центром війни

    Мер Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті під час війни. Також він підняв тему організованих злочинних угруповань в Дніпрі. Відповідний допис Філатов зробив на своїй сторінці у Facebook.

    «У Дніпрі все спокійно. Ситуація, як то кажуть, напружена, але контрольована. ЗСУ, військова адміністрація, обласна рада, мерія, правоохоронці, волонтери і всі громадяни працюють, як єдиний кулак. Дніпро був, є і залишається стратегічним центром цієї жахливої війни і будь-яка спроба його дестабілізації є злочинною», – повідомив Філатов.

    Водночас, за його словами, в Дніпрі немає опозиції і політичний протиріч, внутрішніх розборок і відсутності координації та взаємодії.

    «У Дніпрі є одна-єдина проблема. Це організовані злочинні угруповання «Наріка» і «Еміля», – додав він, закликавши РБНО притягнути їх до відповідальності.

    Філатов також різко звернувся до влади, вимагаючи розібратися з проблемою.

    «Шановний пане Данілов, Баканов та інші, я неодноразово звертався до вас публічно і непублічно із проханням навести в Дніпрі порядок з бандитами. До війни та після її початку. Перестаньте вдавати, що проблеми не існує», – написав Філатов.

    Раніше Борис Філатов офіційно звернувся до державних структур, зокрема, СБУ та НАБУ, із проханням звернути увагу на діяльність телеканалу, підконтрольного бізнесмену Олександру Петровському, відомому у кримінальному світі під прізвиськом «Нарік».

    Нагадаємо, що 17 березня журналістка Крістіна Бердинських написала, що, за її інформацією, Петровський разом із іншим кримінальним авторитетом Сергієм Олійником (на прізвисько «Умка»), виїхав з України уже після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за межі країни був закритий.

    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ Борис Філатов НАБУ війна Дніпро мер Україна Facebook окупація час #stoprussia
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    Філатов назвав «єдину проблему» Дніпра під час війни