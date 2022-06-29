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    Суспільство

    Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян

    Напередодні рашисти вдарили по Дніпру - Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян
    Напередодні рашисти вдарили по Дніпру
    фото: facebook / Борис Філатов

    Росіянам не спадало думки, що стріляти «Калібрами» по СТО, яких в Україні тисячі, зовсім безглуздо

    Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що весь жах подій в Україні у тому, що ми воюємо з «живими мерцями». Про це він очільник міста написав у Facebook.

    Філатов назвав росіян «істотами, які годуються брехнею, смокчуть гній пропаганди та цілодобово купаються у бруді та ненависті».

    «Їх безглуздо переконувати, бо вони, як справжні падальники, отримують від цього насолоду. У них немає жодної краплі емпатії, людинолюбства чи віри в Господа Бога. Від останнього забулдиги з глибинки до директора «Ермітажу» і верховного сатани, який видає себе за священнослужителя, але, при цьому, що впав у церкві на ж*пу, тому що на диявольських копитах слизько ходити по граніту», – написав мер Дніпра.

    Крім того, Філатов нагадав, що вчора «російська пропаганда захлиналася репетуванням», що ракетні удари по СТО та АТП у Дніпрі були зроблені для того, щоб зруйнувати «місця ремонту автомобільної техніки «Азова».

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    Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян
    Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян
    Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян
    Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян
    Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян
    Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян
    Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян

    «Живі мерці з гноєм замість мізків, раділи та підкидали свої шапки-вушанки у коментарях. Їм на думку навіть не спадало думки, що стріляти «Калібрами» по СТО, яких в Україні тисячі, зовсім якось безглуздо. Навіть якщо на цих СТО відремонтували пару-трійку якихось горбатих пікапів для фронту. І що, окрім терору проти «мирняку», нічим більше не можна пояснити ці акції залякування в тилу», – зазначив Філатов.

    Як повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

    Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети влучили в СТО.

    У ДСНС повідомили, що дві ракети, випущені російськими окупантами по Дніпру, зруйнували промислове та транспортне підприємства міста. У транспортній компанії удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, там пошкоджено 21 легковий та 13 вантажних автомобілів. Знищені будівлі, бокси та ангар.

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    Теги: росія окупанти Борис Філатов війна мер Україна окупація #stoprussia
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    Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян