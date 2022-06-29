Наслідки бомбардувань Дніпра. Мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян

Росіянам не спадало думки, що стріляти «Калібрами» по СТО, яких в Україні тисячі, зовсім безглуздо

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що весь жах подій в Україні у тому, що ми воюємо з «живими мерцями». Про це він очільник міста написав у Facebook.

Філатов назвав росіян «істотами, які годуються брехнею, смокчуть гній пропаганди та цілодобово купаються у бруді та ненависті».

«Їх безглуздо переконувати, бо вони, як справжні падальники, отримують від цього насолоду. У них немає жодної краплі емпатії, людинолюбства чи віри в Господа Бога. Від останнього забулдиги з глибинки до директора «Ермітажу» і верховного сатани, який видає себе за священнослужителя, але, при цьому, що впав у церкві на ж*пу, тому що на диявольських копитах слизько ходити по граніту», – написав мер Дніпра.

Крім того, Філатов нагадав, що вчора «російська пропаганда захлиналася репетуванням», що ракетні удари по СТО та АТП у Дніпрі були зроблені для того, щоб зруйнувати «місця ремонту автомобільної техніки «Азова».

«Живі мерці з гноєм замість мізків, раділи та підкидали свої шапки-вушанки у коментарях. Їм на думку навіть не спадало думки, що стріляти «Калібрами» по СТО, яких в Україні тисячі, зовсім якось безглуздо. Навіть якщо на цих СТО відремонтували пару-трійку якихось горбатих пікапів для фронту. І що, окрім терору проти «мирняку», нічим більше не можна пояснити ці акції залякування в тилу», – зазначив Філатов.

Як повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети влучили в СТО.

У ДСНС повідомили, що дві ракети, випущені російськими окупантами по Дніпру, зруйнували промислове та транспортне підприємства міста. У транспортній компанії удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, там пошкоджено 21 легковий та 13 вантажних автомобілів. Знищені будівлі, бокси та ангар.

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