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Флеш пояснив, чому РФ продовжує масове виробництво старих моделей шахедів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Флеш пояснив, чому РФ продовжує масове виробництво старих моделей шахедів
Флеш: Від старих моделей ніхто не відмовляється
фото: glavcom.ua

Головною перевагою застарілих модифікацій шахедів залишається мала висота польоту

Російські окупанти не відмовляються від масового випуску старих модифікацій шахедів, паралельно розробляючи новіші та ефективніші зразки. Зброя попередніх версій продовжує становити серйозну небезпеку для України, про що заявив радник президента України з оборонних технологій Сергій Бескрестнов, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Флеша, ворог застосовує комплексний підхід, одночасно запускаючи різні типи дронів відповідно до визначених завдань. «Від старих моделей ніхто не відмовляється. Вони зараз дуже ефективно працюють по наших кордонах. У такій же кількості, як і раніше, їх виробляють, а в планах – збільшувати виробництво ефективніших моделей», – зазначив Бескрестнов.

Ключовою перевагою застарілих модифікацій залишається мала висота польоту, що суттєво скорочує час для виявлення загрози та реагування сил української протиповітряної оборони. Окрім цього, на ефективність перехоплення суттєво впливають несприятливі погодні умови, адже дощ чи туман ускладнюють роботу українських дронів-перехоплювачів, тоді як російські безпілотники продовжують атакувати цілі.

Паралельне використання старих версій та нових моделей, зокрема реактивних БпЛА, створює суттєве додаткове навантаження на систему ППО. У результаті українські військові змушені зважено розподіляти засоби ураження між різними типами загроз та економити зенітні ракети для ліквідації найбільш небезпечних цілей.

Як відомо, російські військові можуть використовувати вуличне освітлення для навігації ударних безпілотників, оснащених системами візуального орієнтування. Через це в Україні за певних умов може виникнути потреба у світломаскуванні ще до початку комендантської години. Про це під час брифінгу заявив радник президента з оборонних технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше Бескрестнов повідомив, що Росія може почати масово використовувати модуль оптичної навігації «Сусанін» на безпілотниках «Герань-5», інших дронах і ракетах. За його словами, це може змусити Україну переглянути підходи до світломаскування, зокрема обмежити освітлення автомобільних доріг та окремих ділянок трас у нічний час.

Теги: окупанти зброя безпілотник Сергій Бескрестнов

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