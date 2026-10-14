Трамп проігнорував удари РФ по американських компаніях в Україні – CNN

Російські ракети та дрони пошкодили об'єкти Coca-Cola, PepsiCo і McDonald's, однак Білий дім залишив атаки без публічної реакції

Президент США Дональд Трамп та його адміністрація утрималися від публічного засудження російських атак на підприємства американських корпорацій в Україні. Водночас Вашингтон неодноразово вимагав від Києва припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі, аргументуючи це загрозами для американських економічних інтересів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією телеканалу, протягом останніх місяців Росія посилила атаки на цивільну інфраструктуру України, зокрема на об'єкти, пов'язані з американськими компаніями. Під російські удари потрапили підприємства Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's та об'єкти, пов'язані з виробництвом продукції під брендом Oreo.

Президент Американської торгової палати в Україні Енді Гундер заявив, що характер обстрілів викликає занепокоєння серед американських інвесторів. За його словами, йдеться про безпосередні влучання ракет і безпілотників у підприємства, які належать американському бізнесу або пов'язані з ним.

«Це пряме влучання безпілотників та ракет, і вони продовжують їх вражати. Це дає зрозуміти, що вони націлені на американський бізнес. Ми не бачимо жодної реакції від Білого дому», – сказав Гундер.

Він наголосив, що такі атаки зачіпають інтереси Сполучених Штатів, оскільки під загрозою опинилися американські інвестиції та підприємства, які продовжують працювати в Україні під час повномасштабної війни.

За словами Гундера, частина компаній хотіла б активнішої реакції Вашингтона, однак інші представники бізнесу виявляють обережність і намагаються уникати публічного конфлікту з американською адміністрацією.

На початку вересня російський ударний безпілотник типу влучив у завод Coca-Cola поблизу Києва. Після обстрілу президент України Володимир Зеленський звернув увагу на те, що російська армія атакує об'єкти американського бізнесу.

Крім того, наприкінці серпня компанія PepsiCo підтвердила пошкодження виробничого об'єкта в Миколаївській області. За повідомленням підприємства, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

CNN зазначає, що російські удари по американських підприємствах стали додатковим аргументом української влади на користь посилення оборонної допомоги. Київ наголошує на необхідності захисту не лише української цивільної інфраструктури, а й іноземних інвестицій.

За словами Енді Гундера, Американська торгова палата в Україні намагалася привернути увагу представників Білого дому до ситуації з російськими атаками.

У вересні організація надіслала запит щодо проведення зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які беруть участь у дипломатичних контактах адміністрації Трампа.

Представники торгової палати хотіли розповісти їм про стан американського бізнесу в Україні та наслідки російських обстрілів.

Однак, як стверджує Гундер, відповіді на звернення вони так і не отримали. «Будь-яка компанія, будь-який бізнес хоче мати якийсь захист. Ви очікуєте, що ваш уряд стане на вашу підтримку та буде боротися разом з вами, особливо якщо це іноземні військові, які атакують американські компанії», – зазначив він.

Кілька законодавців від Демократичної партії США також публічно закликали адміністрацію президента активніше захищати американський бізнес в Україні та засудити російські атаки.

Нагадаємо, 25 вересня російські війська атакували складські комплекси McDonald's у Броварському районі Київської області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку ліквідовували підрозділи ДСНС.