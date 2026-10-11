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Хмара пояснив, як Україна протидіє російським дронам ще до запуску

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хмара пояснив, як Україна протидіє російським дронам ще до запуску
Євгеній Хмара розповів, як Україна послаблює спроможності Росії атакувати дронами
фото: пресслужба Міноборони

Україна працює над послабленням спроможностей противника на всіх етапах застосування ударних БпЛА

Україна протидіє російським ударним безпілотникам не лише в повітрі, а й на етапах їхнього виробництва та підготовки до запуску. Про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами міністра, робота охоплює весь ланцюг забезпечення та застосування російських безпілотників – від виробництва комплектуючих до протидії екіпажам.

«Ми працюємо по всьому ланцюгу: виробництво і комплектуючі, санкції, заводи, склади, місця підготовки і запуску, пункти управління та екіпажі БпЛА», – зазначив Хмара.

Він наголосив, що ураження такої інфраструктури не зупиняє російські атаки повністю, проте знижує їхню ефективність.

«Ураження такої інфраструктури не припиняє російські атаки повністю, але знижує їхню ефективність, змушує противника відновлювати інфраструктуру та формувати нові команди замість знищених», – пояснив міністр.

До слова, Україна використовує різні засоби для боротьби з російськими реактивними дронами. Водночас міністр оборони Євгеній Хмара назвав авіацію одним із найефективніших способів протидії таким безпілотникам. 

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Теги: безпілотник дрон Євген Хмара Міноборони

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