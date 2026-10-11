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231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026
Ситуація на фронті 11 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 11 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5060 дронів-камікадзе та здійснив 1600 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 жовтня на фронті відбулося 231 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 30 окупантів, 15 – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів та пункт управління БпЛА. Пошкоджено 11 одиниць автомобільної техніки, гармату, пункт управління БпЛА та 34 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 138 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосувавши три КАБ, здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори та Крейдянка.

231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки. Триває бій.

231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Десять спроб загарбників просунутися відбивали в районах населених пунктів Нове, Зарічне, Колодязі, Лиман та Діброва. Дві штурмові дії тривають.

231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Ямпіль.

231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 31 ворожий штурм: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Новоселівки, Осинового, Миколайпілля, Новопавлівки, Райського, Торецького, Грузького, Володимирівки та Маяка.

231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Двадцять дев’ять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Білозерське, Новий Донбас, Вільне, Ганнівка, Никонорівка, Шевченко, Сергіївка та Василівка.

231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази штурмував у бік Січневого та Тернового.

231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів Успішне, Різдвянка, Широке, Тернове.

231 бій за добу: лінія фронту станом на 11 жовтня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупанти намагалися покращити своє становище, двічі атакуючи в бік Павлівки.

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Нині триває 1691-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб штурм

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