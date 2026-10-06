Росіяни атакували лікарню у Кривому Розі: є постраждалі

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Російські війська атакували Кривий Ріг двома безпілотниками типу «Бандероль». Один з ударів припав на територію міської лікарні, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

Спочатку стало відомо про атаку двох безпілотників «Бандероль» на центральну частину Кривого Рогу. Інформація про наслідки ударів уточнювалася.

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська завдали удару по території однієї з міських лікарень.

«Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень. На зараз двоє постраждалих. Жінка – співробітник лікарні – важка, вже в операційній. Чоловік середній», – повідомив Вілкул.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Суми. Внаслідок ударів по місту постраждали мирні жителі, пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Також російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали цивільні, пошкоджень зазнали житлові та інші цивільні об’єкти.