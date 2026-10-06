Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували лікарню у Кривому Розі: є постраждалі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували лікарню у Кривому Розі: є постраждалі
Росіяни атакували Кривий Ріг двома «Бандеролями»
фото: ДСНС (ілюстративне)

Одна з працівниць медзакладу зазнала тяжких поранень, її терміново прооперували

Російські війська атакували Кривий Ріг двома безпілотниками типу «Бандероль». Один з ударів припав на територію міської лікарні, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

Спочатку стало відомо про атаку двох безпілотників «Бандероль» на центральну частину Кривого Рогу. Інформація про наслідки ударів уточнювалася.

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська завдали удару по території однієї з міських лікарень.

«Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень. На зараз двоє постраждалих. Жінка – співробітник лікарні – важка, вже в операційній. Чоловік середній», – повідомив Вілкул.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Суми. Внаслідок ударів по місту постраждали мирні жителі, пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Також російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали цивільні, пошкоджень зазнали житлові та інші цивільні об’єкти.

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг окупанти росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Самарі після вибухів спалахнула масштабна пожежа
Зеленський підтвердив ураження найбільшого в Європі нафтового хабу в Самарі
2 жовтня, 11:44
пропозиція пролунала на тлі активізації контактів між Мінськом і Вашингтоном
Лукашенко запропонував США нову угоду спільно з Росією
29 вересня, 14:46
Атака на завод транснаціональної компанії Mondelez у Тростянці
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
20 вересня, 18:36
Росія атакувала пасажирські потяги України новими дронами
Росія змінила тактику ударів по «Укрзалізниці» – Politico
18 вересня, 11:16
Санкції проти РФ не змогли узгодити через вимоги двох країн
Країни ЄС не змогли продовжити санкції проти РФ: причина
12 вересня, 03:05
Путін перевіряє, як далеко йому дозволить зайти Захід
WP: Путін побачив слабкість Заходу та пішов на ескалацію
8 вересня, 14:53
Окремо Москва відреагувала на посилення норвезької артилерії поблизу російського кордону
Росія визначила цілі для ударів по Норвегії
7 вересня, 15:49
Старший лейтенант, командир роти спеціальної розвідки 150 ОРБ з позивним «Німець» разом з інтерв'юером Михайлом Глуховським
Командир роти спецрозвідки «Німець»: Інфільтрацію ворога зупиняємо хитрістю
7 вересня, 10:30
Юрій Федоренко закликав не забувати, що ворог має запас міцності ще на кілька місяців
Припинення вогню в Україні – Федоренко назвав можливі терміни
6 вересня, 15:15

Події в Україні

Росіяни атакували лікарню у Кривому Розі: є постраждалі
Росіяни атакували лікарню у Кривому Розі: є постраждалі
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
Масована атака на Харківщину забрала життя сімох людей
Масована атака на Харківщину забрала життя сімох людей
Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих
Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2026 року
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
113K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua