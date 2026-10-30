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Флеш відповів, чи паралізує відключення Starlink управління українськими військами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Флеш відповів, чи паралізує відключення Starlink управління українськими військами
Флеш: Якщо прямо зараз відключити Starlink, на управління військами це не вплине, тому що в нас уже побудовані альтернативні канали
фото: glavcom.ua

Українські військові почали розвивати альтернативні рішення на випадок відключення Starlink 

Якщо Starlink повністю відключать, управління українськими військами не припиниться, оскільки в Сил оборони вже є альтернативні канали зв'язку. Про це заявив радник президента України з оборонних технологій Сергій Бескрестнов, повідомляє кореспондент «Главкома».

Після попередніх проблем зі Starlink, за словами Бескрестнова, українські військові почали розвивати альтернативні рішення. Серед проєктів, які він згадав, – супутникові системи Amazon, Oneweb та Otisat.

«Якщо прямо зараз відключити Starlink, на управління військами це не вплине, тому що в нас уже побудовані альтернативні канали», – зазначив Бескрестнов.

Водночас він наголосив, що супутниковий зв'язок залишається важливим для військових, які перебувають у місцях, де немає мобільного покриття чи інших засобів комунікації. За словами Флеша, Starlink використовують не лише для виконання бойових завдань. Для деяких військовослужбовців це єдиний спосіб зв'язатися з родинами.

«Коли я був на фронті, бачив, що для солдатів це єдиний канал зв'язку з родиною. Це дуже важливо для моральної підтримки нашої армії», – сказав він.

Бескрестнов згадав, зокрема, підрозділи радіоелектронної розвідки, операторів FPV-дронів і прикордонників, які можуть працювати далеко від населених пунктів.

Як відомо, російські військові можуть використовувати вуличне освітлення для навігації ударних безпілотників, оснащених системами візуального орієнтування. Через це в Україні за певних умов може виникнути потреба у світломаскуванні ще до початку комендантської години. Про це під час брифінгу заявив радник президента з оборонних технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше Бескрестнов повідомив, що Росія може почати масово використовувати модуль оптичної навігації «Сусанін» на безпілотниках «Герань-5», інших дронах і ракетах. За його словами, це може змусити Україну переглянути підходи до світломаскування, зокрема обмежити освітлення автомобільних доріг та окремих ділянок трас у нічний час.

Теги: військові Starlink Сергій Бескрестнов

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