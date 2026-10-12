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Флеш відреагував на повідомлення про зупинку розвідданих від США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Флеш відреагував на повідомлення про зупинку розвідданих від США
Флеш пояснив ситуцію з розвідкою та запускaми С-400
фото: Офіс президента

Флеш зауважив, що запуск С-400 інколи не фіксується розвідувальними службами наших партнерів

Сергій Флег повідомив, що відсутність фіксації запусків ракет С-400 розвідувальними службами партнерів трапляється не вперше та має певні технічні нюанси. Про це пише «Главком» із посиланням на його допис у Facebook.

Флеш закликав утриматися від передчасних висновків щодо ефективності моніторингу.

«Друзі, це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно», – написав Флеш.

Раніше Флеш коментував ризики ймовірного припинення передачі розвідданих від США, про які повідомляють ЗМІ. Він наголосив, що інформація про підготовку та пуски балістичних ракет є критично важливою насамперед для виживання цивільного населення та своєчасного переходу в укриття. За його словами, є сподівання, що Сполучені Штати збережуть надання цих даних українській стороні.

Повідомлення у мережі про припинення надання розвідувальних даних з'явилися через вибухи у Києві. Столицю атакували балістикою, але тривога була оголошена лише після ударів.

Як відомо, під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася. «Уже 11 постраждалих у столиці. Одна людина загинула», – підсувавав мер.

Нагадаємо, 2 жовтня російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинула 24-річна дівчина, ще двоє людей дістали поранення. Пожежа спалахнула на 24-му та 25-му поверхах багатоповерхівки.

Крім того, 10 жовтня під час чергової російської атаки на столицю уламки безпілотника впали на відкритій території Дарницького району та пошкодили кілька припаркованих автомобілів. За повідомленням міської влади, пожежі на цій локації не виникло.

Теги: розвідка балістичні ракети Сергій Бескрестнов

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