Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Держава виділила ще мільярд на головний військовий цвинтар, але приховала деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Держава виділила ще мільярд на головний військовий цвинтар, але приховала деталі
Ілюстрація моделі військового кладовища у межах Гатненської територіальної громади Київської області
фото надане держустановою «Національне військове меморіальне кладовище»

Нове масштабне фінансове вливання піде на першу чергу будівництва кладовища, яке вже було профінансоване

13 жовтня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» уклала новий договір із консорціумом «Білдінг Юа», який третій рік будує військовий цвинтар у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість нового контракту склала 879 млн грн і стосується вона не нового етапу будівництва, а знову I черги будівництва (1-2 пускові комплекси).

Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Головний військовий цвинтар: ще мільярд без тендера. Що відбувається за лаштунками скандального будівництва».

Держава виділила ще мільярд на головний військовий цвинтар, але приховала деталі фото 1
дані: ProZorro

Замовник пояснив, чому обрав консорціум «Білдінг Юа» без проведення відкритого тендеру. З серпня 2024 року цей підрядник уже виконує основний договір на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища загальною вартістю 1,75 млрд грн.

За твердженням державної установи, під час реалізації проєкту виникла потреба в додаткових будівельних роботах, яких не передбачала початкова документація. Замовник пояснив це непередбачуваними обставинами, через які такі роботи стали необхідними для продовження будівництва.

«Додаткові роботи технічно, технологічно та економічно пов’язані з основним договором і мають виконуватись одночасно та послідовно», – наголосила державна установа «Національне військове меморіальне кладовище».

У вересні 2026 року проєкт будівництва військового кладовища скоригували. Після цього сформували експертний звіт, а Міністерство у справах ветеранів видало наказ, яким затвердило проєктну документацію для фінансування додаткових робіт на суму 879 млн грн.

Держава виділила ще мільярд на головний військовий цвинтар, але приховала деталі фото 2
дані: ProZorro

Водночас залишається незрозумілим, які саме роботи потребують такого значного фінансування. У супровідній документації закупівлі, яку оприлюднив замовник, подробиць про їхній перелік немає.

Відомо лише, що завершити додаткові роботи планують до кінця 2027 року. Також оприлюднено календарний план фінансування, згідно з яким уже протягом жовтня–грудня 2026 року консорціум «Білдінг Юа» має освоїти 685 млн грн із передбачених 879 млн грн. Нове фінансування привертає увагу й з огляду на кошти, які раніше вже спрямували на будівництво військового кладовища.

За даними державного вебпорталу Spending, протягом 2024–2026 років на першу чергу будівництва Національного військового меморіального кладовища витратили понад 800 млн грн. Усі кошти, зокрема авансові платежі, надійшли на рахунок консорціуму «Білдінг Юа».

При цьому у 2026 році бюджетні видатки на будівництво військового цвинтаря суттєво скоротилися порівняно з попередніми двома роками. Найбільший платіж у розмірі 17,51 млн грн здійснили в середині липня.

Держава виділила ще мільярд на головний військовий цвинтар, але приховала деталі фото 3
дані: ProZorro

Ще в червні підрядник звернувся до замовника зі скаргою на незадовільні темпи будівництва. У консорціумі «Білдінг Юа» заявили, що затримки виникли не з його вини.

Серед перешкод підрядник назвав несприятливі погодні умови, перебої з електропостачанням, а також систематичне перешкоджання виконанню робіт з боку фізичних осіб.

I черга будівництва Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок жалоби, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту.

Усе будівництво буде реалізовано у шість черг. Загальна вартість проєкту складатиме 7,43 млрд грн (ця калькуляцію була актуальна, станом на середину 2024 року).

Нагадаємо, будівництво Національного військового меморіального кладовища на Київщині супроводжується низкою скандалів. Як з'ясував «Главком», один з учасників консорціуму «Білдінг Юа» – компанія «Акам» – через суд намагається стягнути з підрядника щонайменше 66,8 млн грн за поставлену продукцію. Компанія також висловила підозри стосовно можливого нецільового використання бюджетних коштів, однак ці твердження залишаються предметом судового спору.

Крім того, з вересня 2026 року Міністерство у справах ветеранів проводить внутрішню перевірку державної установи «Національне військове меморіальне кладовище». Аудит охоплює ефективність використання бюджетних коштів, управління державним майном та виконання установою своїх завдань. Завершити перевірку планують у грудні 2026 року.

Читайте також:

Теги: бюджет корупція в Україні гроші військові кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд розглядає створення фонду для компенсації бізнесу збитків від російських атак
Хто заплатить за воєнні збитки бізнесу? Рахунок прийде українцям
26 вересня, 12:01
Через схему було проведено 23,5 млрд грн
Понад 3 млрд грн податків пішли повз бюджет: викрито мережу «конвертів»
21 вересня, 19:04
Унаслідок вибуху гранати осколкові поранення отримали троє жінок і 26-річний чоловік
На Львівщині військовий під час конфлікту з перехожими підірвав гранату
27 вересня, 10:49
Україна зберігає високі показники використання цифрових активів
Україна увійшла до топ-10 країн світу за популярністю криптовалют
25 вересня, 13:12
Головною проблемою, за словами Водовіза, залишається відсутність системної стратегії підтримки великих промислових компаній
Україна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі за тиждень – «Метінвест»
29 вересня, 14:45
Астрологія з гумором на 4 жовтня 2026 року
Неділя ще триває – не поспішайте згадувати про понеділок: гумористичний гороскоп на 4 жовтня 2026 року
3 жовтня, 21:00
Китайський основний бойовий танк під час навчань «Центр-2026» у Челябінській області Росії
Росія навчала Китай застосовувати реактивні дрони у війні
10 жовтня, 06:30
Starlink забезпечує українським військовим зв’язок на передовій
Чи зможе Україна воювати без Starlink. Що не так з альтернативами
16 жовтня, 12:15
Третій рік держава фінансує будівництво військового цвинтаря під Києвом
Головний військовий цвинтар: ще мільярд без тендера. Що відбувається за лаштунками скандального будівництва Наші гроші
Сьогодні, 08:45

Суспільство

Держава виділила ще мільярд на головний військовий цвинтар, але приховала деталі
Держава виділила ще мільярд на головний військовий цвинтар, але приховала деталі
Від лісоруба до радника президентів. 100 років від дня народження Богдана Гаврилишина
Від лісоруба до радника президентів. 100 років від дня народження Богдана Гаврилишина
Захоплювався походами та велоспортом. Згадаймо Михайла Корнілова
Захоплювався походами та велоспортом. Згадаймо Михайла Корнілова
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2026: традиції та молитва
Боєць ЗСУ пробув на позиції 388 днів і місяць пішки виходив до своїх
Боєць ЗСУ пробув на позиції 388 днів і місяць пішки виходив до своїх

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua