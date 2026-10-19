Держава виділила ще мільярд на головний військовий цвинтар, але приховала деталі

Нове масштабне фінансове вливання піде на першу чергу будівництва кладовища, яке вже було профінансоване

13 жовтня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» уклала новий договір із консорціумом «Білдінг Юа», який третій рік будує військовий цвинтар у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість нового контракту склала 879 млн грн і стосується вона не нового етапу будівництва, а знову I черги будівництва (1-2 пускові комплекси).

Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Головний військовий цвинтар: ще мільярд без тендера. Що відбувається за лаштунками скандального будівництва».

дані: ProZorro

Замовник пояснив, чому обрав консорціум «Білдінг Юа» без проведення відкритого тендеру. З серпня 2024 року цей підрядник уже виконує основний договір на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища загальною вартістю 1,75 млрд грн.

За твердженням державної установи, під час реалізації проєкту виникла потреба в додаткових будівельних роботах, яких не передбачала початкова документація. Замовник пояснив це непередбачуваними обставинами, через які такі роботи стали необхідними для продовження будівництва.

«Додаткові роботи технічно, технологічно та економічно пов’язані з основним договором і мають виконуватись одночасно та послідовно», – наголосила державна установа «Національне військове меморіальне кладовище».

У вересні 2026 року проєкт будівництва військового кладовища скоригували. Після цього сформували експертний звіт, а Міністерство у справах ветеранів видало наказ, яким затвердило проєктну документацію для фінансування додаткових робіт на суму 879 млн грн.

дані: ProZorro

Водночас залишається незрозумілим, які саме роботи потребують такого значного фінансування. У супровідній документації закупівлі, яку оприлюднив замовник, подробиць про їхній перелік немає.

Відомо лише, що завершити додаткові роботи планують до кінця 2027 року. Також оприлюднено календарний план фінансування, згідно з яким уже протягом жовтня–грудня 2026 року консорціум «Білдінг Юа» має освоїти 685 млн грн із передбачених 879 млн грн. Нове фінансування привертає увагу й з огляду на кошти, які раніше вже спрямували на будівництво військового кладовища.

За даними державного вебпорталу Spending, протягом 2024–2026 років на першу чергу будівництва Національного військового меморіального кладовища витратили понад 800 млн грн. Усі кошти, зокрема авансові платежі, надійшли на рахунок консорціуму «Білдінг Юа».

При цьому у 2026 році бюджетні видатки на будівництво військового цвинтаря суттєво скоротилися порівняно з попередніми двома роками. Найбільший платіж у розмірі 17,51 млн грн здійснили в середині липня.

дані: ProZorro

Ще в червні підрядник звернувся до замовника зі скаргою на незадовільні темпи будівництва. У консорціумі «Білдінг Юа» заявили, що затримки виникли не з його вини.

Серед перешкод підрядник назвав несприятливі погодні умови, перебої з електропостачанням, а також систематичне перешкоджання виконанню робіт з боку фізичних осіб.

I черга будівництва Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок жалоби, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту. Усе будівництво буде реалізовано у шість черг. Загальна вартість проєкту складатиме 7,43 млрд грн (ця калькуляцію була актуальна, станом на середину 2024 року).

Нагадаємо, будівництво Національного військового меморіального кладовища на Київщині супроводжується низкою скандалів. Як з'ясував «Главком», один з учасників консорціуму «Білдінг Юа» – компанія «Акам» – через суд намагається стягнути з підрядника щонайменше 66,8 млн грн за поставлену продукцію. Компанія також висловила підозри стосовно можливого нецільового використання бюджетних коштів, однак ці твердження залишаються предметом судового спору.

Крім того, з вересня 2026 року Міністерство у справах ветеранів проводить внутрішню перевірку державної установи «Національне військове меморіальне кладовище». Аудит охоплює ефективність використання бюджетних коштів, управління державним майном та виконання установою своїх завдань. Завершити перевірку планують у грудні 2026 року.