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Соломія Вітвіцька зворушливо привітала чоловіка-воїна з Днем захисника України (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло цьогоріч одружилися та стали батьками
фото: Іnstagram/solomiyavitvitska

Олексій Ситайло долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька привітала свого чоловіка Олексія Ситайла, який нині служить в лавах ЗСУ, з Днем захисника України. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку журналістки в Іnstagram.

Соломія Вітвіцька побажала коханому захисту, подякувала за службу та наголосила, що завжди чекає на чоловіка вдома. «З твоїм днем, наш захиснику. Любимо тебе і завжди чекаємо вдома. Дякуємо за захист та службу», – написала Соломія Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька зворушливо привітала чоловіка-воїна з Днем захисника України (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska

На Олексія Ситайла вдома чекає не лише дружина, але й їхній син. Декілька днів тому подружжя стало батьками. До свого привітання ведуча додала фото із чоловіком та сином. 

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло нещодавно стали батками
Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло нещодавно стали батками
фото: Іnstagram/solomiyavitvitska

Олексій Ситайло до служби в ЗСУ був головою Середино-Будського суду у Сумській області. Після початку повномасштабного вторгнення юрист пішов добровольцем до війська. «Тут було зрозуміло, що прийдуть. Було прийнято рішення, що потрібно йти захищати і робити ті речі, які треба робити на війні. Хоча у тебе є бронь, але я не з тих людей, які змінять прапорець у себе на столі», – розповідав Ситайло.

Соломія Вітвіцька зворушливо привітала чоловіка-воїна з Днем захисника України (фото) фото 2
фото: Іnstagram/solomiyavitvitska

Як відомо, чоловік служив на Київщині, а також на Бахмутському напрямку, де отримав дві контузії. Також військовий розповідав про службу на кордоні з Білоруссю. Захисник має звання лейтенанта, зокрема у 2024 році служив заступником командира.

Соломія Вітвіцька зворушливо привітала чоловіка-воїна з Днем захисника України (фото) фото 3
фото: Іnstagram/solomiyavitvitska

Нагадаємо, влітку Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло одружилися. День весілля став для ведучої та її нареченого особливим у їхньому житті, свято відбулося в місті Берегове, що на Закарпатті. У вересні у подружжя народився син. Для Соломії Вітвіцької це перша дитина

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Теги: військові ЗСУ телеведуча чоловік

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