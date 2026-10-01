Соломія Вітвіцька зворушливо привітала чоловіка-воїна з Днем захисника України (фото)

Олексій Ситайло долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька привітала свого чоловіка Олексія Ситайла, який нині служить в лавах ЗСУ, з Днем захисника України. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку журналістки в Іnstagram.

Соломія Вітвіцька побажала коханому захисту, подякувала за службу та наголосила, що завжди чекає на чоловіка вдома. «З твоїм днем, наш захиснику. Любимо тебе і завжди чекаємо вдома. Дякуємо за захист та службу», – написала Соломія Вітвіцька.

На Олексія Ситайла вдома чекає не лише дружина, але й їхній син. Декілька днів тому подружжя стало батьками. До свого привітання ведуча додала фото із чоловіком та сином.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло нещодавно стали батками фото: Іnstagram/solomiyavitvitska

Олексій Ситайло до служби в ЗСУ був головою Середино-Будського суду у Сумській області. Після початку повномасштабного вторгнення юрист пішов добровольцем до війська. «Тут було зрозуміло, що прийдуть. Було прийнято рішення, що потрібно йти захищати і робити ті речі, які треба робити на війні. Хоча у тебе є бронь, але я не з тих людей, які змінять прапорець у себе на столі», – розповідав Ситайло.

Як відомо, чоловік служив на Київщині, а також на Бахмутському напрямку, де отримав дві контузії. Також військовий розповідав про службу на кордоні з Білоруссю. Захисник має звання лейтенанта, зокрема у 2024 році служив заступником командира.

Нагадаємо, влітку Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло одружилися. День весілля став для ведучої та її нареченого особливим у їхньому житті, свято відбулося в місті Берегове, що на Закарпатті. У вересні у подружжя народився син. Для Соломії Вітвіцької це перша дитина