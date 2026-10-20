Зеленський обговорив із Рубіо три критичні питання для оборони України

Київ розраховує на допомогу Вашингтона у протидії російським атакам та відновленні супутникового зв'язку

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Головними темами стали посилення протиповітряної оборони України, своєчасне попередження про російські ракетні атаки та ситуація із супутниковими системами Starlink і Starshield. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Розмова відбулася 20 жовтня. Зеленський назвав її предметною та подякував Рубіо за готовність допомогти Україні.

Першим питанням стало забезпечення України перехоплювачами балістичних ракет. Президент наголосив, що ці засоби необхідні для захисту життя українців.

Другою темою була система раннього попередження про російські атаки із застосуванням балістичних ракет. Зеленський підкреслив, що своєчасне отримання такої інформації має життєво важливе значення.

Окремо сторони обговорили ситуацію навколо Starlink і Starshield. За словами президента, роботу цих систем необхідно відновити. «Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей», – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що домовився з Рубіо найближчим часом знову провести розмову, щоб обговорити зміни в ситуації. «Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!» – додав глава держави.

Нагадаємо, 19 жовтня США знову не надали Україні завчасного попередження про російську балістичну атаку на Київ. Про це заявив журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу з посиланням на власні джерела. Аналогічна ситуація, за повідомленнями ЗМІ, сталася 12 жовтня під час масованого обстрілу України.