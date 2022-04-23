Фотограф створив портрет Путіна зі світлин війни в Україні
Білоруський фотограф використав 1500 скріншотів
Білоруський фотограф Павло Кричко створив портрет диктатора Володимира Путіна із 1500 скріншотів, побачених ним за 57 днів війни в Україні. Свою роботу він опублікував у Instagram.
«Жах, біль, страждання, смерть, скалічені долі, злочини, нелюдяність, зло – усе в цьому образі. Дивлячись на всі ці фотографії, мені досі важко зрозуміти людей, які це підтримують», – написав Павло.
Він також показав знімки, із яких творив портрет.
Раніше у МВС заявили, що президент РФ Володимир Путін 21 квітня не зустрічався з міністром оборони Сергієм Шойгу. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону 22 квітня.
Він припустив, що у відео, де Путін хапався за стіл, росіяни знову використали спецефекти, а Путін та Шойгу насправді не зустрічались наживо.
Нагадаємо, напередодні «господар Кремля» дивно поводився під час зустрічі з міністром оборони РФ: Путін сидів у неприродній позі та хапався руками за стіл.
Соцмережі припускають, що кремлівський диктатор страждає на хворобу Паркінсона.