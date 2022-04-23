Фотограф створив портрет Путіна зі світлин війни в Україні

Фотограф зауважив, що йому важко зрозуміти людей, які підтримують агресію Росії проти України

Білоруський фотограф використав 1500 скріншотів

Білоруський фотограф Павло Кричко створив портрет диктатора Володимира Путіна із 1500 скріншотів, побачених ним за 57 днів війни в Україні. Свою роботу він опублікував у Instagram.

«Жах, біль, страждання, смерть, скалічені долі, злочини, нелюдяність, зло – усе в цьому образі. Дивлячись на всі ці фотографії, мені досі важко зрозуміти людей, які це підтримують», – написав Павло.

Він також показав знімки, із яких творив портрет.

Раніше у МВС заявили, що президент РФ Володимир Путін 21 квітня не зустрічався з міністром оборони Сергієм Шойгу. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону 22 квітня.

Він припустив, що у відео, де Путін хапався за стіл, росіяни знову використали спецефекти, а Путін та Шойгу насправді не зустрічались наживо.

Нагадаємо, напередодні «господар Кремля» дивно поводився під час зустрічі з міністром оборони РФ: Путін сидів у неприродній позі та хапався руками за стіл.

Соцмережі припускають, що кремлівський диктатор страждає на хворобу Паркінсона.



