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    Події в Україні

    Маріуполь: рашисти вбили двох дівчаток, які грали в місцевому театрі

    Юні артистки виконували роль Люссі у виставі &laquo;Лев, Чаклунка та платтяна шафа&raquo; - Маріуполь: рашисти вбили двох дівчаток, які грали в місцевому театрі
    Юні артистки виконували роль Люссі у виставі «Лев, Чаклунка та платтяна шафа»
    фото: Петро Андрющенко/Telegram

    Єлизавета та Соня – загинули внаслідок обстрілів

    Двоє маленьких акторок – Єлизавета та Соня – загинули внаслідок обстрілів російськими окупантами міста Маріуполь. Дівчатка грали у місцевому театрі «Концепція». Цю трагічну новину повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він розповів, що юні артистки виконували роль Люссі у виставі «Лев, Чаклунка та платтяна шафа» за книгою «Хроніки Нарнії».

    Андрющенко зазначив, що ця новина містить сумний символізм із огляду на те, що «Хроніки Нарнії» народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Великої Британії.

    «Ми дуже співчуваємо родичам та близьким, та ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може бути пробачення окупантам. Помстимося», – додав радник мера Маріуполя.

    Раніше полк «Азов» показав, як піклується про цивільних, що перебувають в укриттях на заводі «Азовсталь». Зокрема, військові принесли їжу та солодощі дітям, поспілкувалися з малечею.

    На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

    20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

    Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

    Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти метро війна Україна окупація радник час #stoprussia
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    Маріуполь: рашисти вбили двох дівчаток, які грали в місцевому театрі