Навіщо Україна бере росіян у полон: пояснення Арахамії

Станом на початок квітня кількість полонених російських військових в Україні становила близько 600 осіб

Багато українців у мережі розлючені через те, що Україна бере військових росіян у полон. Голова фракції «Слуга народу» і голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія пояснив, навіщо це потрібно.

За його словами, кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін.

«Розумію емоції, сам нещодавно мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін. А при сучасних боях артилерії на великих відстанях – полонених брати стало набагато важче, тому маємо проблеми з поповненням обмінного фонду», – пояснив Арахамія.

Зазначимо, що станом на початок квітня кількість полонених російських військових в Україні становила близько 600 осіб.

Відомо, що мобілізовані у «ДНР» і «ЛНР» чоловіки вважають себе рабами російських окупантів і раді потрапити в український полон. Вони цілими групами здаються нашим захисникам і охоче свідчать про звірства загарбників.

Нагадаємо, 21 квітня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися десятеро наших захисників й дев’ятеро цивільних.