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    Навіщо Україна бере росіян у полон: пояснення Арахамії

    Україні при сучасних боях артилерії на великих відстанях полонених брати стало набагато важче - Навіщо Україна бере росіян у полон: пояснення Арахамії
    Україні при сучасних боях артилерії на великих відстанях полонених брати стало набагато важче

    Станом на початок квітня кількість полонених російських військових в Україні становила близько 600 осіб

    Багато українців у мережі розлючені через те, що Україна бере військових росіян у полон. Голова фракції «Слуга народу» і голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія пояснив, навіщо це потрібно.

    За його словами, кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін.

    «Розумію емоції, сам нещодавно мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін. А при сучасних боях артилерії на великих відстанях – полонених брати стало набагато важче, тому маємо проблеми з поповненням обмінного фонду», – пояснив Арахамія.

    Зазначимо, що станом на початок квітня кількість полонених російських військових в Україні становила близько 600 осіб.

    Відомо, що мобілізовані у «ДНР» і «ЛНР» чоловіки вважають себе рабами російських окупантів і раді потрапити в український полон. Вони цілими групами здаються нашим захисникам і охоче свідчать про звірства загарбників.

    Нагадаємо, 21 квітня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися десятеро наших захисників й дев’ятеро цивільних.

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    Теги: росія окупанти війна полон обмін полоненими Україна Давид Арахамія окупація #stoprussia
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    Навіщо Україна бере росіян у полон: пояснення Арахамії