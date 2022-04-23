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    Україна захищає від Росії країни Балтії та Казахстан

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

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    Російські окупанти несуть тяжкі втрати в Україні - Україна захищає від Росії країни Балтії та Казахстан
    Російські окупанти несуть тяжкі втрати в Україні
    фото: Victor Fink/Facebook

    РФ використовує як витратний матеріал мешканців Уралу і Забайкалля. Це дозволяє спокійніше спати керівникам Казахстану

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    По состоянию на вечер 21 апреля группа «Информационное сопротивление» зафиксировала имена 1616 оккупантов, которых публично похоронили или официально (!) признали убитыми в России. Это примерно в 13 раз меньше реального числа уничтоженных российских солдат. Похоронки зафиксированы в 1085 населенных пунктах.

    После одного из предыдущих постов с этой картой мне написала жительница ОРДЛО. Суть: ужас этой карты в том, что жителей ОРДЛО среди потерь не учитывает ни украинская власть, ни Россия. Их нет ни для кого. Хотя счёт убитых уже явно перевалил за тысячу. Семьи в прострации.

    И это правда. В СМИ попадают лишь единичные случаи, когда российские оккупанты бросили на фронт музыкантов или краеведов. Т.е., они не скрывают, что воспринимают жителей ОРДЛО как расходный материал. В Крыму ситуация пока другая, но так будет недолго.

    По карте похорон видно, какие части бросает на фронт российское командование. Я уже упоминал, что псковские и костромские десантники закончились, возникла пауза. Сейчас хоронят ульяновских.

    В качестве расходного материала, помимо отдельных регионов Северного Кавказа (в первую очередь – Дагестана), Москва использует жителей Поволжья, Урала и Забайкалья. В частности, это даст возможность чуть спокойнее спать руководству Казахстана.

    Ранее я указывал: перемолов десант, спецназ, морпехов и элитных танкистов, Украина защитила страны Балтии. Сейчас мы вносим непосредственный вклад в защиту территориальной целостности Казахстана. Недаром даже Генсек ООН всполошился. Ибо расклад сил в мире меняется. Мир будет другим. Трагедия в том, что изменения оплачены кровью наших людей…

    Джерело: блог Олексія Копитько

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    Теги: росія окупанти ООН війна Казахстан Естонія Латвія ОРДЛО Литва Україна Генсек ООН окупація #stoprussia
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    Україна захищає від Росії країни Балтії та Казахстан