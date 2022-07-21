Франція передала Україні мобільну лабораторію ДНК (фото)

Лабораторія призначена для оперативного вирішення питання з виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях

Представники французької жандармерії провели навчання українських експертів

Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен передав Офісу генерального прокурора України мобільну лабораторію ДНК. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Французькі експерти були в числі перших, хто прибув в Україну для допомоги у документуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території нашої держави. Ми вдячні французьким колегам за надану підтримку», – зазначив заступник генерального прокурора Максим Якубовський.

Лабораторія ДНК, що передана французькою стороною як гуманітарна допомога, призначена для оперативного вирішення питання з виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях.

Представники Національної жандармерії Французької Республіки провели навчання десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання цієї мобільної лабораторії ДНК.

Нагадаємо, раніше Посол Франції вказав на заслугу його держави у звільненні Зміїного.