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    ЦРУ розповіло про втрати російської армії у війні проти України

    Втрати РФ у війні з Україною сягають 15 тис. убитих - ЦРУ розповіло про втрати російської армії у війні проти України
    Втрати РФ у війні з Україною сягають 15 тис. убитих
    фото: Associated Press

    ЗСУ також зазнають значних втрат

    За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених. Про це повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає Reuters.

    «За останніми оцінками розвідки США, близько 15 тисяч російських військовослужбовців вбиті й, можливо, в три рази більше поранені. Таким чином, втрати досить значні», – заявив Бернс на форумі з безпеки в Аспені.

    Він також зазначив, що ЗСУ також зазнають значних втрат, але в меншій кількості, ніж окупанти.

    «І українці теж постраждали – напевно, трохи менше. Але, знаєте, втрати значні», – зауважив директор ЦРУ.

    Бернс додав, що ЦРУ ділиться з Україною значною кількістю розвідданих. За його словами, українці «ефективно використовують» ці дані.

    Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих у війні проти Росії, оскільки такі вимоги воєнного стану. За її словами, це інформація, яку не повинен знати ворог, адже за цими даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування. Саме тому до завершення воєнного стану інформація про втрати серед українських військових закрита і не підлягає оприлюдненню.

    Також раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернулася до українців, які поширюють інформацію про наших полонених. Вона наголосила, що питанням обміну полонених займаються професіонали. Будь-яка публічність конкретного полоненого зазвичай призводить до збільшення вимог ворога щодо обміну та збільшує особисту небезпеку для цієї людини.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЦРУ розповіло про втрати російської армії у війні проти України