Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України

Росія не хоче миру, вона нічого не хоче, окрім війни, заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не хоче миру, а хоче лише війни та зламати Україну та Євросоюзу. Про це він сказав президенту Франції Еманнуелю Макрону, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, прем'єру Італії Маріо Драгі та президенту Румунії Клаусу Йоханнісу на брифінгу сторін за підсумками зустрічі в Києві.

«Існує пряма залежність: чим більше потужної зброї ми отримуємо - тим швидше ми можемо звільняти наших людей і нашу землю... Торкнулися сьогодні теми дипломатичних зусиль, які докладаються різними сторонами, щоб відновити мир. Всі бачать, що єдиною перепоною для усіх цих зусиль є неготовність Російської Федерації до реальних дій, до реальних перемовин, спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру, вона нічого не хоче, окрім війни...», – сказав Зеленський.

«Держава-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи і повинна почати шукати мир, а поки всі ми бачимо і чули сьогодні, коли зазвучала сирена повітряної тривоги, що Росія шукає тільки нових способів, щоб залякати Європу і захопити більше і більше нашої землі», - зазначив президент.

Зеленський переконаний, що мета Росії у цій війні – зламати Україну і через це зламати Європу.

«Росія хоче показати, що європейське об'єднання нібито нездатне бути ефективним і що європейські цінності не можуть працювати для захисту свободи. Ми повинні спільно зламати цей сценарій», - зазначив глава Української держави.

Президент додав, що зламати плани Росії може кандидатство України в ЄС.

За словами Зеленського, в Україні розуміють, що шлях у ЄС буде довгим, але в Україні готові працювати над цим та заслужили на статус кандидата.

Також він озвучив потреби України у зброї: «Очікуємо на нові поставки, насамперед, важке озброєння, сучасну реактивну артилерію, системи протиракетної оборони тощо».

Зеленський підкреслив, що кожен день затримки постачання озброєння – це жертви серед цивільних та військових України.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.