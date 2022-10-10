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Що може знищити Кримський міст: геоеколог назвав несподівану версію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Що може знищити Кримський міст: геоеколог назвав несподівану версію
фото з відкритих джерел

Значні пошкодження Кримського мосту після вибуху говорять про те, що він був побудований з порушеннями будівельних норм

Незалежний російський експерт, геоеколог Юрій Медовар, який раніше неодноразово говорив про недоцільність будівництва Кримського мосту, розповів, що може його знищити.

«Цей міст – взагалі помилка з погляду геологічної будови Керченської протоки. Коли в СРСР були БНіПи (будівельні норми та правила), зараз це практично ГОСТ, який Путін скасував, йому це не треба, там було сказано, що арочні мости в сейсмонебезпечних районах, а це сейсмічний район, можна будувати лише на скельній основі. А тут її немає, тут майкопські обводнені напівтверді глини. Там п'яти свай висять у глині, а не впираються у гранітний моноліт.

І ось щось вибухнуло, два прольоти злетіло. Я думаю, що це не смертельно, тому що є друга лінія, але це говорить про те, що якість мосту залишає бажати кращого», – сказав Медовар.

Експерт переконаний, що п'ята свай висять у напівтвердих глинах, їх треба перевіряти на просідання, адже удар був колосальний і щось могло зміститись.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: росія Кримський міст

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