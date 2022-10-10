Удар по Кримському мосту – це особиста образа для Путіна, – CNN

Кримський міст був проєктом Путіна, на який будівництво якого РФ витратила майже $4 млрд

Вибух на Кримському мосту став ударом по престижу самого російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише CNN.

Журналісти відзначають, що Кримський міст був проєктом Путіна, на який будівництво якого РФ витратила майже $4 млрд. На думку американського видання, Кримський міст, який незаконно з'єднав окупований півострів з материковою Росією, за логікою Путіна, є «обручкою» з самою Україною.

«Путін зараз, мабуть, вважає, що повернення України до складу Росії – це його історична доля. Ймовірно, атаку на Кримський міст він розглядає не тільки як напад на Росію, але і як особисту образу. І він, найімовірніше, відповість зі злістю», – йдеться в аналізі.

У міру наближення бойових дій до Росії Путін бачить, що його «історична місія» знаходиться під загрозою. А це означає, що емоції можуть переважити розум. Для України, та й для світу це небезпечний момент, пишуть журналісти.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту